Manu Tenorio estalla contra Podemos tras acusarle de moroso: "Lo voy a demostrar todo"

La polémica de Manu Tenorio y su segunda vivienda que supuestamente ha sido ocupada por unas personas que anteriormente fueron sus inquilinos acaba de dar un giro de 180 grados. María Teresa Pérez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, se ha pronunciado sobre este asunto en una rueda de prensa convocada en la sede del partido, y ha señalado directamente al cantante al acusarle de moroso.

“Es un moroso que está alentando el falso discurso de la ocupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que según él no le pagan. Nosotros vamos a defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para la mentira y que no pueden defenderse en igualdad de condiciones frente a un personaje público. Lo que ocurre es que Manu Tenorio tiene una deuda muy importante con Hacienda, y por tanto la Administración requiere a los inquilinos de su casa que le paguen directamente a las arcas públicas. Encima son ellos los que tienen que saldar la deuda del cantante. Ya está bien de señalamientos y de alentar el discurso de la extrema derecha”, ha expresado María Teresa Pérez.

Unas palabras que no han tardado en recibir respuesta. A través de sus redes sociales, Manu Tenorio ha manifestado su sorpresa ante las graves acusaciones recibidas de parte de un partido y asegura tener pruebas para demostrar que todo lo que dice la portavoz adjunta de Podemos no es cierto.

Manu Tenorio Instagram

“¿Alguien se cree aquí que con todos los años que yo llevo luchando como un artista independiente, sufragando los gastos de mis producciones, de mis vídeos musicales, de mis sesiones de fotos, de mis lanzamientos musicales, de mis presentaciones, sin ninguna multinacional detrás que me ampare… Vosotros creéis que yo voy a meterme en estos fregados si fuera mentira lo que estoy diciendo?”, comienza interpelando el artista.

Tenorio insiste en que las personas que viven en su casa “no son inquilinos”, sino ocupas a los que hace más de un año se les pidió formalmente “que por favor dejaran el inmueble porque ya no había contrato vigente. No son inquilinos unas personas a las que se le dio más de seis meses para que cómodamente me devolvieran la llave de mi casa”.

Tenorio lamenta que Podemos imita “juicios de valor sin ni siquiera haberos puesto en contacto conmigo y haberme preguntado a mí personalmente”, y avisa de que puede demostrar que todo lo que la portavoz adjunta del partido ha dicho son “falacias. Lo voy a demostrar todo con documentación”.