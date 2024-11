Matías Prats elogía el valor de los Reyes de España tras los abucheos

La programación de laSexta lleva volcada toda la semana con la tragedia sucedida en Valencia a raíz de la DANA que ha azotado el este de nuestro país y de nuevo esta noche habrá un cambio de programación en la cadena secundaria del grupo Atresmedia, con el adelantamiento de "Más vale tarde" a las 15:45 y un programa especial de "El Objetivo" con Ana Pastor a las 21:30 en lugar de "El Intermedio". Ayer también estuvo la periodista en Antena 3, repasando todo lo ocurrido en el día de ayer en Paiporta, con la accidentada visita de los Reyes de España, el presidente Sánchez y el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que fueron abucheados por los vecinos de las zonas afectadas. Uno de los presentes durante los altercados fue Matías Prats, que este fin de semana ha realizado el Informativo de Antena 3 del fin de semana en la localidad valenciana y puso en valor la actitud del Rey Felipe VI y la Reina Letizia tras lo ocurrido.

La opinión, "in situ" de Matías Prats

Durante la transmisión, la presentadora conectó con Matías Prats, quien había sido desplazado a las zonas afectadas en Valencia y había coincidido con los reyes, el presidente Pedro Sánchez y Carlos Mazón durante su visita. Matías relató los tensos momentos vividos en el lugar, destacando que justo después de haber saludado al rey Felipe, comenzó una situación de violencia inesperada. “Una vez que le saludo, habrán pasado 30 segundos, o 40, no más. Y empezó todo. Yo también he recibido barro. He pensado que "madre mía, dónde se van a meter" y han comenzado a llover objetos, barro... el primer impacto de barro se lo ha llevado, desgraciadamente, la reina”, explicó. Este incidente ocurrió luego de la marcha de Sánchez y Mazón, a quienes el protocolo de seguridad retiró del lugar. Sin embargo, los reyes decidieron quedarse, insistiendo en mantener el contacto directo con las personas presentes, a pesar de la tensión. “Es un gesto que encerraba cierto valor porque la situación era muy agobiante. Había mucha gente con una lógica indignación”, añadió Matías, aludiendo a la valentía de los monarcas en un momento inadecuado para una visita.

Más adelante, al ser cuestionado sobre el mensaje del rey Felipe a los vecinos de Paiporta, en el que pedía no dar crédito a toda la información publicada debido a “la intoxicación informativa”, Matías lo consideró un acto de valentía. “Ha sido una reacción valiente por parte del Rey, porque había mucha indignación, mucho cabreo, mucha decepción con la tardanza en la asistencia. Este pueblo ha sufrido muchísimo”. Felipe VI demostró “convicción y valor”, aseguró Matías, al escuchar a los vecinos y permitirles expresar su frustración directamente. La presentadora luego mostró imágenes de Bonaire para enfatizar que los medios sí estaban cubriendo esta situación dramática, frente a las acusaciones de desinformación en redes.