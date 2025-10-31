Tras 56 días de vibrante y extrema aventura en Honduras, llegó a su fin la final más emocionante del último lustro de 'Supervivientes'. La segunda edición de All Stars, el concurso de supervivencia por excelencia de la televisión, vivió anoche su última gran noche bajo la paradisíaca estampa caribeña de las playas del país centroamericano. Rubén Torres (sin duda el mejor concursante de esta edición), se quitó la espina del año 2024, en el que quedó segundo por detrás de Pedro García Aguado, consiguiendo esta vez sí el beneplácito de la audiencia de y coronándose campeón del concurso por encima de Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina, que completaron el podio en ese orden. El bombero barcelonés, visiblemente emocionado, culmina una edición histórica, convirtiéndose en el gran líder del grupo y adjudicándose un cheque de 50.000 €, al que Hacienda pronto le pegará su tajada correspondiente.

Rubén Torres se proclama ganador de 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres hace historia y gana 'Supervivientes All Stars' tras la final más extrema en Honduras. Después de 56 días de esfuerzo, hambre, pruebas extremas y emociones a flor de piel, la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' llegó a su desenlace con una final digna de su título: la edición más dura de la historia del reality. El bombero Rubén Torres, que un año atrás se había quedado a las puertas de la victoria frente a Pedro García Aguado, cumplió su sueño y se coronó como el gran ganador. Su recorrido fue impecable: acumuló collares de líder, destacó en todas las pruebas físicas y, sobre todo, demostró compañerismo y constancia sin una sola queja. La gala final estuvo marcada por la emoción y los reencuentros, en especial cuando los finalistas pudieron verse en el espejo tras semanas de supervivencia y reencontrarse con sus familiares.

Tony Spina, primer expulsado de la noche, se despidió orgulloso de su experiencia, mientras Miri alcanzó un meritorio tercer puesto, visiblemente feliz de haber llegado tan lejos. Jessica Bueno, la gran sorpresa de la edición, se ganó el cariño del público y el respeto de sus compañeros al convertirse en segunda finalista, antes de que los porcentajes finales confirmaran la victoria de un Torres que, entre lágrimas, celebró su revancha personal y profesional.

La última noche en la palapa de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'fue una montaña rusa de emociones que mantuvo en vilo tanto a los concursantes como al público. Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño condujeron una gala en la que cada decisión del televoto fue un golpe de adrenalina.

Con porcentajes que llegaron a un inédito 50% frente al 50%, el desenlace se resolvió a las 1:53 de la madrugada, cuando el presentador anunció: “Los espectadores han decidido que el ganador sea Torres”. El bombero, visiblemente emocionado, se fundió en un abrazo con su pareja y agradeció entre lágrimas el apoyo recibido. Mientras tanto, Jessica Bueno, sorprendida por su segundo puesto, celebró su evolución personal tras semanas de esfuerzo y aislamiento. El ambiente se tiñó de emoción cuando los supervivientes descubrieron sus nuevas apariencias tras la experiencia: cuerpos transformados, miradas más fuertes y un evidente aprendizaje interior.

Con la palapa apagándose simbólicamente, Madrueño cerró la edición más exigente del formato agradeciendo al equipo y al público por su fidelidad. Así, 'Supervivientes All Stars' se despidió dejando una huella imborrable y un ganador que ya forma parte de la historia del reality de Mediaset.