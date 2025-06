Melody desvela cómo ha gestionado las críticas a raíz de Eurovisión: "En mi propio mundo"

Melody era una de las invitadas más esperadas de la semana en 'El Hormiguero' y lo cierto es que no ha defraudado, ya que muchos esperaban que la cantante hablase sobre su paso por Eurovisión y aclarase las constantes especulaciones que se han formado a su alrededor. Y es que desde que volviese de Basilea, la artista ha recibido una gran cantidad de ataques y críticas, lo que inevitablemente le ha pasado factura.

Captura de Melody en 'El Hormiguero' Antena 3

Melody se pronuncia sobre la gran cantidad de criticas que ha recibido

Sin embargo, ella también asegura que ha intentado llevarlo de la mejor forma posible. "Estoy acostumbrada a cantar, pero no al revuelo que se ha formado", se ha lamentado. De hecho, la técnica que tiene para sobrellevar semejante "caos" es evitando las redes sociales, para sumirse "en su propio mundo". "Se han dicho muchas cosas, como que había pactado una entrevista por 150.000 euros", ha explicado casi entre risas y tirando de ironía.

"Han querido dañarme"

Algo, ante lo que la interprete de 'Esa Diva' solo saca una conclusión, y es que han querida dañarla para que nadie crea lo que dice. Sin embargo, parece que su ética de trabajo se antepone a todo lo demás. "Yo he trabajado muy duro desde los 10 años, y me dicen que me hago la víctima, pero es verdad", alegaba en el programa de Pablo Motos. "Por suerte, el público español siempre me ha apoyado, y yo no soy más de lo que veis".