Melody se pronuncia en 'El Hormiguero' sobre la polémica de Israel: "Me ha tocado el corazón"

Melody se ha sincerado en 'El Hormiguero' sobre la forma en la que ha vivido Eurovisión y también la polémica participación de Israel en el certamen. De ese modo, la artista ha dejado entrever que ella no es nadie para hablar de política, porque no es ninguna experta. Sin embargo, sí que ha remarcado que el tema de la guerra en Palestina le ha tocado el corazón.

Melody se pronuncia sobre el conflicto de Israel

"Yo desde pequeña siempre he estado dispuesta a ayudar", le ha confesado a Pablo Motos. Y, pese a que ella considera que no puede hablar de ciertos temas "porque no soy política y hay cosas que se me van de las manos, si que tengo clara una cosa", agregaba. "Estoy en contra total de las guerras, me parece terrible lo que está pasando y no se debería permitir que mueran niños ni gente inocente", ha sentenciado contundente. Un discurso que todos los presentes han aplaudido.

Ocasión, en la que también ha aprovechado para hablar sobre su actuación, que no habría sido lo que ella soñaba ni mucho menos. "Era el sueño de mi vida poder representar a mi país", ha explicado la cantante. "Y me ha dolido no poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la entrada", detalla. "Hay mucha gente que no se ha puesto en mi piel. Y yo estoy en mi derecho de decir si me han gustado ciertas cosas o no, pero por eso no soy una desagradecida. Y ya que he quedado en el puesto 24, pues me gustaría haberme equivocado yo", argumentaba en el programa.