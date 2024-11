Cristina Pedroche sobre su cumpleaños más duro: "No había motivo para soplar las velas"

Cristina Pedroche cumplió el pasado 30 de octubre 36 años. Nadie pudo percatarse de ello hasta que ayer, la presentadora compartió una foto de ese día. El motivo: la tragedia vivida en la Comunidad Valenciana por el paso de la DANA. Pedroche ha asegurado que no era el día más idóneo para mostrar su celebración personal.

"El 30 de octubre fue mi cumpleaños, cumplía 36 años y era algo para celebrar. Pero ese día no me encontraba muy bien, sentía que no había motivos para soplar las velas, que para nada era mi día y que no era necesario ni una tarta ni regalo", comenzaba confesando la de Vallecas a través de un comunicado en redes.

Aun así, su padre y su marido, como la colaboradora explicaba, la obligaron a soplar las velas. "Mis padres y marido me obligaron, me trajeron la tarta con las velas y la verdad es que ahora no puedo estar más agradecida porque aunque ese día quizás no lo disfruté como debería, en este momento veo las fotos y lloro de emoción. Me siento muy feliz y agradecida a la vida por todo lo que me está dando. Y en las fotos veo felicidad porque estando con mi Pitaya no puedo estar de otra forma".

"Subo ahora las fotos para recordarme lo afortunada que soy y que siempre siempre siempre hay que dar las gracias", finalizaba vía redes su comunicado.