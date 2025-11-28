El primer Pase de Micros marca el rumbo de la Gala 11 de 'OT 2025'

Como cada jueves, la Academia ha abierto sus puertas para el primer Pase de Micros de la Gala 11 de 'OT 2025', una sesión crucial en la que los profesores han evaluado el avance de los concursantes y sus necesidades de cara a la gala del lunes. La jornada ha dejado comentarios técnicos, advertencias, elogios y varios aspectos a perfeccionar para que cada artista afronte el directo con la mayor solidez posible.

Los nominados de la Gala 11, Crespo y Guillo Rist, han mostrado avances importantes en este primer Pase de Micros de OT 2025. En su primera nominación, Crespo se ha atrevido con 'Columbia', una apuesta urbana en la que ha añadido elementos propios. Los profesores han valorado su actitud arriesgada y creativa: Noemí ha resaltado la innovación, Manu Guix ha visto un inicio algo justo de afinación pero una clara mejora a lo largo del tema, y Mamen ha destacado su potencia y respiración. Vic Mirallas también ha subrayado su capacidad para improvisar con solvencia cuando se quedaba sin aire, consolidando un pase muy disfrutable. Por su parte, Guillo Rist ha defendido 'Wonder' en su segunda nominación consecutiva. Aunque el inicio ha sido inestable según Noemí, el concursante ha mostrado trabajo y compromiso. Mamen le ha recomendado relajar la mandíbula y corregir nasalizaciones, mientras que Vicky ha apuntado la necesidad de mejorar la puesta en escena y pulir los movimientos. Aun así, el equipo docente valora positivamente que Guillo lleve la canción bien preparada para ser su primer Pase de Micros de la semana.

El resto de concursantes también ha tenido un pase clave de cara a la Gala 11.Cristina ha presentado una versión renovada de 'Punto de Partida', que inicialmente generó dudas pero mejoró tras ajustes; los profesores le piden fuerza inicial y control de afinación. Olivia ha sorprendido con 'Where is My Husband!' por su rapidez y dificultad, recibiendo elogios por su enorme capacidad de trabajo y un resultado muy sólido. Claudia Arenas ha mostrado personalidad en 'Overjoyed', aunque con fallos técnicos que debe pulir, especialmente en dicción. Tinho, pese a estar enfermo, ha ofrecido un pase firme con 'I’m Outta Love', mientras que Guille Toledano ha cerrado la jornada con una actuación cómoda y disfrutona en 'El roce de tu piel', aunque con aspectos de afinación y colocación que debe perfeccionar.

