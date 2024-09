Se desvela el regalo que envió Carmen Borrego a José María Almoguera: "Él no me respondió pero la recibió"

Carmen Borrego está atravesando una época complicada por la mala relación actual que mantiene con su hijo. A pesar de todos sus intentos por acercar posturas, lo cierto es que José María Almoguera, de momento, no está preparado para tener una conversación con su madre. De hecho, el pasado viernes el joven entró en "¡De Viernes!" para hablar de su abuela, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, y no quiso decirle nada a su madre, que se encontraba allí en plató, llorando, emocionada por el paso que había dado el joven, de lo más sorprendida.

Este gesto de José María ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y ha sido muy criticado por algunos tertulianos. Aún así, Carmen Borrego no se lo ha tenido en cuenta y lo único que desea es poder limar asperezas con su hijo y, por consecuencia, tener relación con su nieto, de apenas un año de edad. La televisiva, además, no ha dudado en sacar las garras por su hijo, defendiéndole a capa y espada de sus compañeros. "No esperaba que él entrase por teléfono, me entró una cosa... Es normal, si hace meses que no hablas con tu hijo, oírle en directo fue un shock, que me hubiera gustado que me saludara, por supuesto, de eso no hay duda, pero ahora soy consciente de que no era el momento", ha declarado la televisiva. Aunque no quiso decirle nada en directo, José María le envió un mensaje a Carmen después: "Me hace cambiar de opinión por el mensaje que él me manda después, que me ha dado mucha paz. Lo voy a mantener en privado porque es la única manera de que haya ese acercamiento con el que sueño".

Ahora, ha salido a la luz el regalo que Carmen Borrego tuvo con su hijo hace unos días. Hace unas horas, José María Almoguera publicó en Instagram una bonita fotografía con su abuela, María Teresa Campos, junto a la siguiente frase: "Con mi abu. Siempre en el corazón". Tal y como ha desvelado la propia televisiva, esa foto se la hizo llegar ella. Según Carmen, su hijo le pidió tener esa instantánea de recuerdo y ella la encontró en la casa de María Teresa Campos de Málaga, haciéndosela llegar después para que el joven tuviera ese bonito recuerdo con su abuela para siempre. "Él no me respondió", ha explicado Carmen, pero al compartirla, "entiendo que era esa. La recibió".

Aunque no tuvo respuesta por parte de su hijo, Carmen Borrego está muy feliz de que José María Almoguera tuviera ese detalle con su abuela en el primer aniversario de su muerte y entrada en "¡De Viernes!" para dedicarle unas bonitas palabras. "Dar el paso de llamar en el homenaje fue algo positivo, lo que creo es que no quiso hablar conmigo de forma pública y lo apoyo. Me imagino que él diría 'yo hablo de mi abuela, pero no es momento de hablar con mi madre", ha explicado la colaboradora sobre el asunto. Además, ha expresado que está dispuesta a aguantar "lo que haga falta" con tal de recuperar la relación con José María.