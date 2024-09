Se desata la guerra en el clan Campos en el primer aniversario de la muerte de María Teresa

Se cumple un año de la muerte de María Teresa Campos. La periodista se marchó dejando un importante legado televisivo y con la seguridad de que pasará a la historia como una de las mejores informadoras que ha tenido este país, un título del que toda su familia se siente plenamente orgullosa.

El caso es que la situación entre los Campos no está ahora para tirar cohetes, especialmente en lo que a Carmen Borrego se refiere. Su exnuera y madre de su nieto, Paola Olmedo, dio un paso al frente y concedió una polémica entrevista a la revista “Semana” en la que no dejó en muy buen lugar a la que fue su suegra. “Hay cosas que no voy a perdonar”, avisaba la esteticista entre las páginas del magacín.

Olmedo ha prendido de nuevo una llama que parecía a punto de extinguirse, una provocación que no ha sentado nada bien a Carmen Borrego, que tacha de mentirosa a la exmujer de su hijo.

“Está en su derecho a hablar, pero no a mentir, porque las mentiras tienen las patitas muy cortas”, sentenciaba Borrego, dejando claro que pese al enfrentamiento público “no voy a hablar nunca mal de ella porque es la madre de mi nieto y por encima de todo y de todos está mi nieto y mi hijo”.

Carmen Borrego

Un balón que ha recogido Olmedo, quien ha recalcado ante los medios que “yo no miento. La gente que me conoce sabe que no miento”. La esteticista asegura ser neutral en la guerra que Carmen Borrego mantiene con su hijo, José María Almoguera, e indica que no es ella quien pone impedimento a la hora de que la tertuliana pueda ver a su nieto: “No tengo nada que ver ahí. Lo siento”.

Paola Olmedo contesta a Carmen Borrego

Precisamente, el primo de Alejandra Rubio ha sido el último en entrar a escena, y aunque dos de las mujeres de su vida se están tirando los trastos públicamente, él prefiere mantenerse al margen y con una amplia sonrisa asegura que “no tengo nada que decir”. Señala que le da “igual” todo lo que ha sucedido en las últimas horas y pese a las polémicas que sacuden a su familia él se mantiene “tranquilo”.