La pregunta sobre el escándalo Bárbara Rey que salpica al Gobierno y administraciones públicas

La entrevista realizada este pasado lunes a Bárbara Rey en "De Viernes" no ha pasado desapercibida en las principales tertulias matutinas de la televisión española, como ya ocurriera semanas atrás con las fotos filtradas por el hijo de la exvedette. En el magacín mañanero de la radio y televisión pública de este país se profundizó sobre un aspecto que ha pasado desapercibido para muchos, pero que deja muchas incógnitas con respecto al papel de muchos organismos públicos con este escándalo que salpica a muchos estamentos de nuestro país.

¿Qué hicieron?

En el programa "Mañaneros", Adela González invitó a María Eugenia Yagüe a comentar la reciente entrevista de Bárbara Rey en Telecinco, donde habló abiertamente sobre su relación con Juan Carlos I y el supuesto chantaje. Yagüe no dudó en mostrar su escepticismo, calificando el testimonio de Bárbara como poco creíble. “No contó nada nuevo, siguió mintiendo, ha mentido mucho, mucho, y lo encontré de una desfachatez asombrosa”, afirmó sin rodeos. La periodista cuestionó el relato de la vedette ante Santi Acosta, quien lideró la entrevista. Aprovechando la presencia del periodista Javier Chicote, autor de "El jefe de los espías", Yagüe lanzó una crítica contundente sobre el papel de las instituciones ante las declaraciones de Bárbara Rey. “A mí me llama la atención que en todos esos años no se haya tenido en cuenta que esta señora había cometido un delito tipificado en el Código Penal, que es la extorsión. ¿Nadie pensó en denunciarla?”, planteó Yagüe con firmeza.

Fraude a las arcas del estado

La tertuliana también puso el foco en el posible fraude fiscal que habría acompañado los pagos millonarios que recibió Bárbara Rey. “Estoy segura de que no tributó a Hacienda por los 600 millones de pesetas que recibió, que ese también es un delito grave. ¿Cómo eso ni se mencionó ayer ni se tuvo en cuenta?”, criticó. Ante estas acusaciones, Javier Chicote ofreció una explicación sobre el silencio de las autoridades. “No se denunció porque esas fotografías habrían salido a la luz y habría sido un escándalo. Decidieron taparlo todo con pagos en lugar de afrontar el escándalo”, aclaró. Chicote también reveló detalles sobre cómo se manejaron esos pagos. Según el periodista, “hubo un primer pago de 50 millones de pesetas que llevaron dos agentes del CESID, y que evidentemente no se tributaron”. Además, explicó que el resto del dinero fue canalizado a través de sociedades pantalla. “Empresarios y amigos del rey pagaban contratos publicitarios que en apariencia eran legales, pero el 80% de esos fondos acababan en manos de Bárbara Rey”, concluyó Chicote, evidenciando un entramado complejo y un fraude fiscal indiscutible.