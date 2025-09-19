La televisión pública parodia al Rey Juan Carlos I con la última canción de Sergio Ramos

Andreu Buenafuente volvía a la televisión tras las vacaciones estivales con una nueva temporada de 'Futuro Imperfecto', el programa que lidera la noche de los jueves en La 1 de RTVE. Durante la emisión de este primer capítulo, el equipo fusionó la imagen del ReyJuan Carlos I y Sergio Ramos, haciendo una parodia de la situación del monarca con el ritmo de la canción 'Cíbeles', el primer sencillo en solitario del jugador camero que forma parte de un proyecto mucho más grande en el mundo de la música. El gag, muy similar a los realizados en el programa satírico de TV3 'Polònia', ha sido orquestado por los creadores de vídeos e imágenes de humor y sátira política United Unknown.

El video emula al videoclip oficial de la canción de Sergio Ramos y la canción suena durante el video. Lo único que cambia es la cara del actual jugador de Rayados de Monterrey por la Juan Carlos I, además de las imágenes de archivo, mostrando fotografía con su hijo, Felipe VI, de cacería, el célebre 'por qué no te callas' a Hugo Chávez y titulando la canción 'Zarzuela'. Una sátira política contra Juan Carlos I que ha generado disparidad de opiniones en redes sociales.