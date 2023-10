¿Qué pasó con 'El comodín de La 1'? ¿Por qué se despidió y regresó dos semanas después?

'El comodín de La 1' es un concurso de cultura general en el que se enfrentan los concursantes y cuenta con varios comodines que le harán acumular dinero, presentado por Aitor Albizua, que se emite de lunes a viernes entre las 18,30 y las 19,30 en el primer canal de TVE tras el capítulo de 'La Promesa'.

El caso es que el programa dejó de emitirse el pasado 26 de septiembre debido a que su espacio lo ocupó 'La Plaza', el malogrado magacín vespertino de la televisión pública presentado por Jordi González.

Ese martes de finales del mes pasado, su presentador, Aitor Albizua decía adiós a través de la red social X cuando su espacio apenas llevaba un año en emisión: "Ayer se emitió el último programa. Ya no me quedan más comodines. Ha sido una experiencia BRUTAL. Gracias por la oportunidad. Gracias, equipo. He disfrutado mucho. Eskerrik asko por el apoyo".

Afortunadamente, lo que se interpretaba como un adiós definitivo sólo fue un hasta pronto para el concurso de cultura general, que el pasado 9 de octubre regresó a La 1 tras la cancelación de 'La Plaza' dadas sus bajas audiencias.