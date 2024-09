¿Quién es el concursante de 'La Voz' que es nieto de un famoso cantante español?

Cada entrega de 'La Voz' vuelve a superar a la anterior dejando momentos para la historia de la televisión. El pasado viernes, el concurso de Antena 3 vivió un instante emotivo y lleno de nostalgia cuando un joven sevillano de 19 años, Rafa, se subió al escenario para cumplir su sueño de triunfar en la música. Sin embargo, lo que llamó aún más la atención fue su revelación: es el nieto de Rafael Ruiz, uno de los integrantes del famoso dúo 'Los del Río', creadores del éxito mundial 'La Macarena'.

Antes de su actuación, Rafa compartió algunas pistas para que la audiencia adivinara la identidad de su abuelo: "Es sevillano como yo, tiene un don muy famoso, consiguió un éxito mundial que bailó hasta el presidente de Estados Unidos y la tercera pista es: 'Dale a tu cuerpo, alegría'". Estas palabras rápidamente llevaron a muchos a recordar el icónico hit que marcó la música de los 90 y se convirtió en un fenómeno global.

Rafa, concursante de 'La Voz' Atresmedia

Para Rafa, su abuelo no es solo un cantante famoso. En sus palabras, es "el rey de España, es el mejor del mundo" y, además, ha sido una figura clave en su educación musical. Rafael Ruiz, quien formó parte de la historia musical de España y del mundo con La Macarena, ha sido su maestro. "Mi abuelo me ha dado un consejo para lo que es la vida: disfruta de lo que hagas, si tú sientes y tú estás cómodo, al final va a ser todo mucho más fácil", confesó el joven antes de subirse al escenario. Este consejo, aparentemente, se convirtió en la clave de su actuación.

Actuación cargada de talento y emociones

Durante su audición a ciegas, Rafa puso todo su corazón en la interpretación, esperando que su pasión y talento musical lo llevaran a formar parte de uno de los equipos del programa. Aunque los nervios estaban presentes, su actuación logró captar la atención de una de los coaches: Malú, quien no dudó en girarse al poco tiempo de empezar su actuación. Sin embargo, la respuesta no fue la misma por parte de los otros tres coaches, quienes, sorprendentemente, no apretaron el botón. Malú, mostrando su entusiasmo, señaló en tono de broma: "Estos tres están sordos perdidos", haciendo referencia a la decisión de sus compañeros de no girarse. Su comentario reflejó su admiración por el joven talento y su determinación de darle una oportunidad.

A pesar de no haber logrado que todos los coaches se giraran, Rafa logró conquistar a Malú y avanzó en su camino dentro de 'La Voz'. Este joven sevillano, con un legado musical tan importante y el apoyo de su familia, tiene ahora la oportunidad de brillar con luz propia y demostrar que su talento va más allá de su apellido.