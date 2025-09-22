Rafa Castaño pierde el trono de 'Agárrate al sillón' y se marcha del programa con 170.500 euros

Parecía imposible ganarle y ocupar su sitio, pero después de haber conseguido negociar en dos ocasiones su permanencia, a la tercera ha sido la vencida y Rafa Castaño ha sido destronado de 'Agárrate al sillón'este lunes, después de acumular 50 victorias y un premio de 170.500 euros.

Héctor, profesor de inglés de Logroño, ha sido el contrincante que ha logrado llegar al gran duelo con el campeón del programa presentado por Eugeni Alemany en Telecinco. El logroñés ha conseguido 23 puntos por los 21 de Rafa, al que ya solo le quedaba negociar para poder seguir ocupando su sitio.

"Últimamente me veo bastante irregular y te voy a ofrecer 5.000 euros y ya tú haz lo que consideres", ha comentado el ganador del bote de 'Pasapalabra' en 2023. Una cifra con la que el concursante podría haberse llevado a casa 11.900 euros, tras haber ganado 6.900 euros en la prueba final.

Sin embargo, Héctor tenía claro que quería "probar el sillón" y ha rechazado la oferta, expulsando así a Rafa de su preciado sitio y del formato de Mediaset. El hasta ahora campeón se ha despedido del programa admitiendo que se lo veía venir: "Ha sido duro de concursar, ha habido bastantes momentos que se me ha aparecido la virgen, es muy complicado. Era una etapa que creía que iba a acabar tarde o temprano".

"Te llevas 170.500 euros, el aplauso de este público, eres un gran tipo y un gran concursante, ha sido un placer conocerte. Eres muy sensible, con muchas inquietudes culturales y me gusta mucho eso", ha concluido el presentador, que a partir de este martes compartirá plató con el nuevo campeón: Héctor, un profesor de Logroño.