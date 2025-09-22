Jimmy Kimmel está de vuelta: Disney revoca la decisión de suspender su programa y volverá este martes

Menos de una semana después de su cancelación, Jimmy Kimmel volverá a antena este martes con su 'Jimmy Kimmel Live!'. Disney ha revocado la decisión y este lunes la cadena estadounidense ABC (propiedad de Walt Disney Company) ha comunicado que el programa se reanudará el 23 de septiembre.

"El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles", ha declarado ABC en un comunicado. "Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes".

El pasado miércoles, el programa nocturno fue suspendido de forma indefinida, después de que el presentador, que en otras ocasiones se ha mostrado crítico con el presidente de Estados Unidos, incluyera en el monólogo del lunes su opinión sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En su cuenta de X, Donald Trump celebró inmediatamente la desaparición del formato, alegando que se había producido por unos niveles bajos de audiencia. Tras ello, compañeros como Jimmy Fallon y Stephen Colbert, mostraron su apoyo al conductor de nacionalidad italiana, comentando en sus respectivos programas que no se achantarían y seguirían trabajando con normalidad ante lo sucedido, conscientes de que se encuentran en el punto de mira del máximo mandatario.

Tras ello, hasta 400 personas, entre ellas grandes figuras de Hollywood, junto a la ACLU, habían suscrito una carta abierta en la que denunciaban la decisión de Disney de retirar el programa de Jimmy Kimmel, alertando de las consecuencias para la libertad de expresión en Estados Unidos. Entre esos rostros conocidos se encontraban Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, Jason Bateman y Martin Short.