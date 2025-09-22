Pablo Alborán sorprende a Esther Cañadas en 'El Hormiguero': "Nos conocemos más de lo que creemos"

Pablo Motos ha recibido este lunes en 'El Hormiguero' a la modelo y actriz española Esther Cañadas, que ha hablado de su reciente desfile para Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid y, tras enseñar al presentador a desfilar de puntillas, ha sido sorprendida por el cantante malagueño Pablo Alborán.

El artista ha entrado por sorpresa para anunciar que este martes 23 de septiembre a partir de las 20:00 horas estará en la Puerta del Sol de Madrid para presentar cinco canciones de su nuevo disco, titulado 'KM0' y que saldrá el próximo 7 de noviembre: "Mañana la vamos a liar".

Pero lo que ha dejado atónito al presentador ha sido la complicidad entre la modelo y el cantante, que han desvelado que ya se conocían de antes tras haber coincidido en una gala. "Nos conocemos más de lo que creemos", ha dejado caer Alborán, mientras que la top model ha preferido zanjar la conversación: "Lo vamos a dejar ahí".

Entre recuerdos y anécdotas

Durante la entrevista en el plató del programa de Antena 3, Esther Cañadas ha desvelado algunos inconvenientes de su trabajo, como el tener que pasar hasta 10 horas subida en unos tacones y tener que hacerse un kilómetro de pasarela: "Si no llevas nunca tacón y te haces eso, está complicado, te van a doler los pies". Esa es una de las razonas por las que intenta llevarlos en ocasiones en las que no los llevaría. De esa forma consigue acostumbrarse a ellos, aunque admite que ha tenido "muchas agujetas de tacones".

Pero trabajar como modelo también tiene su parte divertida, como la de coincidir con distintos diseñadores porque cada uno "tiene una visión diferente de la mujer". La española ha recordado que el que más le hacía sufrir era Thierry Mugler porque era "muy creativo" y durante el desfile cambiaba continuamente. Además, ha desvelado que una vez en las pestañas le pusieron "pétalos de flores".

También ha hablado sobre el recién fallecido Giorgio Armani. Para ella, el diseñador italiano era uno de los que era "un privilegio ver" y ha comentado cómo era su forma de trabajar durante las pasarelas: "Él veía el desfile desde la parte de atrás por un agujerito, te preparaba para salir y se asomaba por un agujerito".

Cañadas también ha contado cosas sobre su vida privada, como que le encantan "los polvorones" o ha hecho reformas de casas para sus amigos e incluso que tiene un coach para hacer meditación e hipnosis. La actriz ha explicado que es una "manera que entras consciente a tu subconsciente", pudiéndote programar para "decirte cosas que quieres" y "quitarte cosas que no quieras". "Estás como en otra zona que no solemos visitar, luego vuelves y estás super relajado", ha añadido.

La modelo debutó como actriz en 1999 con la película 'The Thomas Crown Affair', donde tuvo algún que otro problema con Rene Russo, quien no quería compartir escena con ella: "Llegué el primer día, estaba todo parado, todo el mundo nervioso hasta que descubrí que no quería estar en la misma escena".