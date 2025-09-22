Tras el éxito de 'Severance', Apple TV+ prepara una nueva serie con Ben Stiller como protagonista

Con 27 nominaciones a los Premios Emmy 2025, 'Severance' fue uno de los nombres propios de la ceremonia celebrada el pasado 14 de septiembre. La serie de Apple TV+, producida y dirigida principalmente por Ben Stiller, logró llevarse ocho estatuillas a casa y tras este triunfo, el actor y director de cine seguirá ligado a la compañía con una nueva producción.

Se trata de 'The Off Weeks', una emocionante nueva miniserie que contará con ocho episodios y estará protagonizada y producida por Jessica Chastain y el nombrado Ben Stiller, mientras que Michael Showalter se ocupará de la dirección.

De esta forma, Apple TV+ ampliará su programación de series con una ficción que aborda la historia de un profesor de escritura llamado Gus Adler y cuya vida se ve sumida en el caos cuando se divorcia. El protagonista lucha por mantener la calma durante sus semanas de trabajo, cuando tiene la custodia de sus hijos, pero en sus semanas de descanso, se enamora perdidamente de Stella West, una misteriosa mujer cuya llegada pone en una fatal colisión las responsabilidades y ambiciones de Gus en la semana de descanso.

El proyecto marca la última colaboración de Stiller con Apple TV+ tras el fenómeno mundial ganador del Emmy 'Severance', así como el próximo largometraje documental 'Stiller & Meara: Nothing is Lost'. Por su parte, Chastain también aparecerá como protagonista, además de ser su productora ejecutiva, en el próximo thriller original de Apple que llevará por título 'The Savant'.

Ambos coincidieron en el pasado y tuvieron la oportunidad de colaborar en la película de animación 'Madagascar 3: De marcha por Europa'. El actor puso su voz a Álex, el león, mientras que Chastain fue la voz de Gia, la jaguar.