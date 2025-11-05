Ramón Arcusa denuncia la “cancelación woke” de dos clásicos del Dúo Dinámico en Spotify EE. UU.

Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico, ha denunciado en 'El programa de Ana Rosa' la retirada temporal en Estados Unidos de dos de sus canciones más emblemáticas: ‘Quince años tiene mi amor’ y ‘Yo busco una muchacha como tú’. El artista asegura que fueron “inhabilitadas” en Spotify por criterios de censura “woke” y defiende que son temas “inocentes” y “sin ninguna malicia”. Arcusa explicó que la plataforma negó la cancelación, aunque las canciones aparecían bloqueadas. Además, relató casos similares en otros países, como Chile, donde se les pidió cambiar la letra a “20 años tiene mi amor”. “Es absurdo, eran amores platónicos”, afirmó el cantante, que también adelantó que prepara un libro sobre la cultura de la corrección política junto a Teresa Jiménez Barbat.

La pareja de Manuel de la Calva (izda.) y Ramón Arcusa (dcha.) en uno de sus recientes directos larazon

Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, carga contra la censura “woke” por dos de sus canciones

Ramón Arcusa, miembro del mítico grupo El Dúo Dinámico, ha vuelto a ser noticia tras denunciar en 'El programa de Ana Rosa' la “cancelación woke” de dos de sus canciones más icónicas en Spotify Estados Unidos. Según explicó, descubrió por casualidad que los temas ‘Quince años tiene mi amor’ y ‘Yo busco una muchacha como tú’ aparecían en gris dentro de su repertorio en la plataforma, lo que impedía su reproducción. “Son dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores”, afirmó Arcusa a Telecinco, defendiendo que las compusieron “como un homenaje a la mujer en la flor de la vida”, cuando ellos tenían apenas 21 años.

El artista también relató que la situación no es nueva: “En Chile, a un dúo que nos imitaba les pidieron cambiar la letra a ‘20 años tiene mi amor’ para poder cantarla en televisión. Les dije que podían hacerlo, pero que dijeran que era un sinsentido”. Arcusa lamentó que esta tendencia a lo políticamente correcto “está llegando a niveles ridículos”, citando incluso que una versión de ‘Esos ojitos negros’ fue censurada en Amazon por contener la palabra “negros”. Además, el cantante adelantó que está trabajando en un libro junto a la periodista Teresa Jiménez Barbat sobre la influencia del pensamiento woke y otros temas actuales como el cambio climático, el feminismo y el animalismo: “Estamos escribiendo un libro divertido e interesante sobre cómo están tratando de recolocar el relato mundial”. Durante su intervención, también habló sobre su amigo Julio Iglesias, asegurando que “está bien y con su humor de siempre”. Finalmente, Arcusa confirmó que Spotify ya ha reactivado los temas y que “todo se ha solucionado”, aunque advirtió que el episodio demuestra “hasta dónde está llegando la locura de lo políticamente correcto”.