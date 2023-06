'Sálvame' no desaparece, se muda

A principios del mes de mayo saltaba una noticia que dejaba a media España impactada: ‘Sálvame’, uno de los programas más longevos de las tardes y de Telecinco, decía ‘’adiós’’ tras catorce años en antena. Esta noticia no solo cogió a los telespectadores por sorpresa sino a los propios trabajadores del formato los cuales se enteraron en directo.

En el mismo mes, Mediaset fue informando sobre la fecha final del programa llegando a cambiar en dos ocasiones. Aunque ‘Sálvame’ cierra sus puertas el próximo 23 de junio, los fieles seguidores del programa podrán disfrutar de ‘Viernes Deluxe’ hasta el próximo viernes 7 de julio ya que será sustituido por el programa de Sandra Barneda llamado ‘Así es la vida’ y producido por la productora Cuarzo tv.

Muchos han sido quienes han dejado claro, a través de redes sociales, su descontento por poner fin a un formato que ha revolucionado la televisión por lo que sus gritos han sido escuchados y La fábrica de la tele, productora de ‘Sálvame’ ya tendría planeado algo entre manos. Así lo ha confesado el periodista Rocco Steinhäuser en Versió RAC1. "La fábrica de la Tele prepara un programa transgresor, divertido y muy loco con las 8 caras más conocidas de 'Sálvame'. El formato se emitirá fuera de Mediaset y se espera que se estrene próximamente", dejaba por escrito en sus redes sociales.

Al parecer, este nuevo programa sería emitido en una plataforma de streaming, Netflix, y contaría con la presencia de los 8 colaboradores esenciales: Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Lydia Lozano, María Patiño, Víctor Sandovaly un octavo por confirmar, aunque todo apunta a que podría tratarse de Gema López o una de las hermanas Campos, Carmen Borrego o Terelu Campos.

Aún se desconocen detalles sobre este nuevo proyecto, cuantos capítulos o si será un espacio diario, todo apunta a que estos colaboradores viajaran a Latinoamérica con el fin de visitar formatos similares al de ‘Sálvame’ como ‘Intrusos’ o ‘Siéntese quien pueda'. La productora del programa no ha confirmado ni desmentido nada, aunque sí que ha compartido en sus redes sociales tres vídeos en los que se ve a Belén Esteban, Lydia Lozano y Kiko Hernández leyendo un sobre y recibiendo la información que contiene de manera emocionada y agradecida. Habrá que esperar al 23 de junio para saber qué futuro profesional tiene preparado y en el caso de confirmar este nuevo proyecto, cuando tendría fecha de estreno.