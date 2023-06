María Jesús Ruiz habla sin filtros sobre el fin de 'Sálvame': "Han destrozado muchas vidas"

María Jesús Ruiz fue una de las invitadas especiales en la segunda edición del 'Golden Nail Congress', el congreso internacional de manicuristas celebrado este fin de semana en Madrid, en el que también asistieron otros rostros conocidos como Rocío Flores, Ortega Cano, Ivonne Reyes o Gloria Camila, entre otros.

La exmodelo y colaboradora habló con este digital, entre otras cosas, sobre el final de 'Sálvame', programa en el que ella ha colaborado en varias ocasiones durante esta última década: "Yo creo que todo tiene su principio y su final y creo que ya le tocaba. Hay muchas madres y abuelitas que igual lo echarán de menos, pero creo que hay que decir que no solamente han hecho entretenimiento, sino que también han destrozado muchas vidas", ha comenzado diciendo.

"Entre esas me meto yo, porque qué impotencia el no poder decir que no es cierto todo lo que están hablando, pero son cosas que digo libremente porque es algo que yo he sufrido y he padecido. También tengo que decir que es un sitio donde yo he disfrutado porque también me he divertido mucho. Ha sido una de cal y una de arena, porque también se me han dado oportunidades, pero ahora lo vivo como un descanso porque muchas personas van a descansar", asegura.

María Jesús Ruiz en 'Sálvame' Telecinco

"Sálvame muchas veces ha dado noticias infundadas en mentiras y en terceras personas que lo único que querían era hacer daño. Ellos eran meros transmisores. Una prensa sensacionalista que ha vendido más el amarillismo que una prensa real. Sobraba el afán de protagonismo, porque creo que muchos colaboradores querían contar noticias y desatar los escándalos sin haber sido ciertos", concluye una sincera María Jesús Ruiz.