Belén Esteban vuelve al prime time tras su salida de 'Sálvame': colaboradora estelar de 'La familia de la tele'

De la 'princesa del pueblo' a la 'Patrona de España'. De darse a conocer gracias a su relación con Jesulín de Ubrique, a convertirse en todo un tótem de la pequeña pantalla en nuestro país. Belén Esteban ha sabido reinventarse y se ha ganado a pulso su estatus dentro de la televisión. La madrileña ha sido siempre uno de los grandes anhelos de José Pablo López para su televisión pública, pero los vetos impidieron ver a Belén Esteban ser concursante de 'Baila como puedas'. Ahora, junto a María Patiño y Aitor Albizua, comandaran las tardes del ente público en un nuevo magacín, 'La familia de la tele', que llegará a la parrilla de contenidos de La1 en el mes de abril, o el lunes 21 o martes 22.

Fuera de las grandes cadenas desde el fin de 'Sálvame'

El 23 de junio de 2023 Mediaset ponía fin a 'Sálvame' tras 15 años de emisión y liderazgo vespertino. Este adiós, que no fue agradable para Belén Esteban tal y como ha afirmado en más de una ocasión, supuso que la colaboradora televisiva desapareciera de la primera línea televisiva hasta hace relativamente pronto. Tras el docu-reality de Netflix sobre el programa de Telecinco, en el que estuvo acompañada de sus compañeros de 'Sálvame', hasta la llegada de Ten y 'Ni que fuéramos shhh', en la televisión no aparecía la figura de Belén Esteban pero la pequeña pantalla no se había olvidado de su 'Patrona'.

Con apariciones esporádicas en 'La Revuelta' de RTVE, Belén Esteban realizó durante meses una gira televisiva en las grandes cadenas, salvo las de Mediaset como es lógico, participando como invitada en 'El Hormiguero' con Pablo Motos, Telemadrid con Miguel Lago o incluso TV3, en el programa 'Collapse'. Ahora sí, después de un primer intentó fallido, Belén Esteban se convierte en la cara pública de RTVE y será de nuevo la capataz vespertina de la televisión española.