La clave para conseguir pareja, según Richard Pena de 'First Dates', es utilizar emoticionos en las conversaciones

Tras su estancia estival en Telecinco, 'First Dates' regresó a su verdadero hogar iniciando así una nueva temporada en Cuatro. El magacín de citas liderado por Carlos Sobera en su papel de Celestina televisiva prepara grandes momentos, tanto emotivos como embarazosos, en la vuelta al cole de uno de los formatos más sólidos del grupo de comunicación situado en la carretera de Fuencarral. Antes de dar paso a los nuevos comensales hubo tiempo para la reflexión y para una curiosidad que afecta a todos aquellos que aún no tienen pareja. Richard Pena, la voz en off de 'First Dates' desveló que utilizar emoticonos en tus conversacionesayudar a encontrar tu media naranja y explicó a que se debe este extraño fenómeno.

Richard Pena sorprendió en 'First Dates' con un dato curioso sobre la forma en que los emojis influyen en la manera de relacionarnos. "Según estudios, las personas que utilizan emoticonos tienen más probabilidades de encontrar pareja y de ser felices", comentó el actor antes de dar paso a las citas de la noche. Para él, estos pequeños símbolos no son solo un adorno en las conversaciones, sino una herramienta que puede marcar la diferencia. "Pueden ser considerados como una manera de expresar humor y emociones. Y, si van acompañando las frases, las refuerzan", explicó durante su intervención en el programa de Mediaset. Señaló que el uso frecuente de emojis está vinculado a una mayor satisfacción emocional y sexual, ya que ayudan a transmitir sentimientos con claridad y a generar vínculos más profundos entre las personas. Esto, según Pena, resulta clave para la intimidad y el bienestar dentro de una relación. Además, destacó que mejoran la comunicación al hacer los mensajes más cercanos y comprensibles, lo que aumenta las posibilidades de establecer relaciones sólidas. Incluso apuntó que quienes los emplean suelen percibirse como más simpáticos y accesibles. "Esta noche vienen a 'First Dates' solteros que usarán los emoticonos del corazón y del besito", avanzó Pena, enlazando el tema con las citas del programa.