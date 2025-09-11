Intentan ligar con Carlos Sobera en mitad de un cita en 'First Dates': "Eres más guapo en persona"

'First Dates' dice adiós a Telecinco y abandona su residencia de verano para volver al access prime time de Cuatro. En el último capítulo antes de la vuelta a la rutina, Carlos Soberafue el gran protagonista de la velada al convertirse en el interés de Paco, uno de los comensales del programa de anoche, que no dudó en tirarle los tejos al presentador nacido en Barakaldo. "Eres más guapo en persona que en la tele. Estás muy currete", le espetaba Paco a Sobera, que recibió con mucho gusto el elogio y le advirtió al invitado que "él se aventura enseguida". Tras esta distendida conversación jocosa entre ambos, Sobera volvió a representar su papel de Celestina de la pequeña pantalla y le presentó a Julia, quien sería su verdadera cita. Nuestro protagonista no tardó mucho en olvidar al maestro de ceremonias de Mediaset y disfrutó de una alegre velada su acompañante.

Conexión y segunda cita a la vista

La cita entre Paco, un toledano espontáneo, y Julia arrancó con halagos desde el primer momento: "¡Qué guapa es!", exclamó él nada más verla, destacando su melena bicolor como un toque "muy moderno". En la mesa, entre dudas sobre el menú, soltó con desparpajo que "soy de chicha", comentario que desató la risa de su acompañante. La conversación tomó pronto un rumbo más íntimo: Paco confesó ser "muy pasional" y definirse como "fuego en la cama", mientras Julia sorprendió revelando que llevaba tres décadas sin mantener relaciones sexuales. "¿Dónde has estado metida? ¿Cómo has aguantado tanto?", reaccionó incrédulo él. A pesar de las diferencias, la conexión fue clara: ambos coincidieron en querer una segunda cita, ella porque lo vio "muy buena persona" y él porque le pareció "muy agradable".