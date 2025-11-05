El Hormiguero recibe esta noche a Sergio Dalma, el artista que hizo historia en Eurovisión con 'Bailar pegados'

'El Hormiguero' recibe al cantante Sergio Dalma, quien sigue activo dentro del panorama musical, publicando su nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma', en el que el cantante ha regresado a Italia y ha colaborado con grandes artistas de la talla de Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, el intérprete de Sabadell recorrerá España con una nueva gira que surge de este último trabajo profesional. Cuarto en Eurovisión 1991, Sergio Dalma repasará su trayectoria y su futuro en los escenarios en el programa líder de la televisión española.

Josep Sergi Capdevila Querol (Sabadell, 28 de septiembre de 1964), conocido artísticamente como Sergio Dalma, es uno de los cantantes más emblemáticos de la música española. Su carrera comenzó en los años 80, cuando ganó el concurso televisivo 'Gent d’aquí' y firmó su primer contrato profesional. Adoptó el apellido artístico Dalma en homenaje al pueblo leridano de Maldà, origen de su familia. En 1989 publicó su primer disco, 'Esa chica es mía', con el que alcanzó el éxito inmediato. Dos años más tarde representó a España en Eurovisión con 'Bailar pegados', tema que se convirtió en un clásico de su repertorio. A lo largo de su trayectoria ha lanzado álbumes como 'De otro color', 'Via Dalma y Cadore 33', que consolidaron su estilo romántico y su voz inconfundible. En 2019 celebró tres décadas de carrera con 'Sergio Dalma. 30… y tanto', revisando sus grandes éxitos con una nueva producción. En 2021 publicó 'Alegría', y en 2023 regresó con 'Sonríe porque estás en la foto', su disco número 22, donde colabora con artistas como Conchita y Miki Núñez.

Con su nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma', recorrerá España con una nueva gira que surge de este último trabajo profesional. Sergio Dalma visitará:

14 de marzo de 2026 – Donostia, Kursaal

21 de marzo de 2026 – Esparreguera, Teatre La Passió d'Esparreguera

26 de marzo de 2026 – Las Palmas de Gran Canaria, Auditorio Alfredo Kraus

11 de abril de 2026 – Salamanca, Multiusos Sánchez Paraíso

18 de abril de 2026 – Cervera (Lleida), Gran Teatre de la Passió

25 de abril de 2026 – Tarragona, CaixaBank Tarraco Arena

9 de mayo de 2026 – Pamplona, Navarra Arena

30 de mayo de 2026 – Murcia, Plaza de Toros

13 de junio de 2026 – Córdoba, Teatro de la Axerquía

20 de junio de 2026 – Palma de Mallorca, Es Coliseu (Próximamente)

18 de julio de 2026 – Jerez de la Frontera, Tío Pepe Festival

30 de agosto de 2026 – Albacete, Plaza de Toros

18 de septiembre de 2026 – Granada, Plaza de Toros

11 de octubre de 2026 – Zaragoza, Pabellón Príncipe Felipe

17 de octubre de 2026 – Vitoria, Buesa Arena

28 de noviembre de 2026 – Tenerife (Próximamente)

12 de diciembre de 2026 – Bilbao, Bilbao Arena Miribilla

19 de diciembre de 2026 – Logroño, Palacio de los Deportes

16 de enero de 2027 – Valencia, Roig Arena

23 de enero de 2027 – A Coruña, Coliseum

30 de enero de 2027 – Barcelona, Palau Sant Jordi

21 de febrero de 2027 – Madrid, Movistar Arena

