Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 y visita 'El Hormiguero' para presentar su novela 'Vera, una historia de amor'

'El Hormiguero' cerraba anoche el mes de octubre con la visita del cantante madrileño Dani Martín, que antes de divertirse con las hormigas más famosas de la televisión, presenció como Pablo Motos recitaba los próximos invitados del espacio líder de Antena 3, destacando que este próximo jueves 6 de noviembre, Juan del Val (ganador del Premio Planeta 2025) visitará 'El Hormiguero' para presentar su novela 'Vera, una historia de amor', que llega a las mejores librerías tanto físicas como digitales de nuestro país la semana que viene.

Además de Juan del Val, descubre los invitados de 'El Hormiguero' para la semana que viene

El lunes regresa al plató de las hormigas más famosas de la televisión el actor Javier Cámara, quien promociona en 'El Hormiguero' la nueva ficción de Movistar Plus+ 'Yakarta'. Protagonizada junto a Carla Quílez, la trama sigue a José Ramón Garrido, un antiguo jugador olímpico de bádminton que trabaja como profesor de educación física en un instituto de Vallecas. Su vida cambia al descubrir en una joven alumna una promesa del deporte, lo que le brinda la posibilidad de redimirse. La serie aborda temas como las segundas oportunidades, el esfuerzo y la búsqueda de los sueños, en sintonía con los grandes relatos deportivos del cine y la televisión. El martes, turno para una visita doble con los actores William Levy y Paula Echevarría, protagonista de nueva serie de SkyShowtime 'Camino a Arcadia', que sigue a una familia que llega a Canarias pero el pasado les persigue tras unos violentos actos producidos en México.

El miércoles será turno del cantante Sergio Dalma, quien sigue activo dentro del panorama musical, publicando su nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma', en el que el cantante ha regresado a Italia y ha colaborado con grandes artistas de la talla de Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, el intérprete de Sabadell recorrerá España con una nueva gira que surge de este último trabajo profesional.