Sofía Suescun, invitada estelar en "De Viernes"

Tras una semana de refritos, regresa la actualidad a la noche de los viernes en Telecinco con una de las entrevistas más codiciadas del momento. Se trata de Sofía Suescun, que tras tirarse años fuera del panorama de Mediaset, el grupo de comunicación de la calle Fuencarral ha conseguido que la influencer navarra se siente esta noche en el plató del programa nocturno "De Viernes" para contar en qué punto se encuentra la disputa que tiene ahora mismo abierta con su madre Maite Galdeano.

Invitada estelar

Beatriz Archidona, una de las presentadoras del programa de crónica social nocturno de la noche de los viernes de Telecinco junto a Santi Acosta, fue la encargada de anunciar la entrevista bomba en la tarde de ayer, mientras conducía la mesa VIP de la tertulia de "TardeAr", desvelando la exclusiva a bombo y platillo.

¿Cuál es el motivo de esta nueva disputa?

Sofía Suescun tendrá que responder a muchas preguntas, ocasionadas todas ellas por los actos que sucedieron el pasado 15 de agosto, festivo en toda España salvo para la familia de la influencer navarra, que vivió un arduo día por culpa de una confesión de su madre en redes sociales, que hicieron saltar todas las alarmas. Según la propia Maite, la pareja la habría echado de su casa, lo que desató su enfado. En sus declaraciones, Maite carga duramente contra Kiko, afirmando que es un ser que no se quiere a sí mismo y que no quiere a Sofía, sino su entorno, acusándolo de perjudicar gravemente la salud mental de su hija y de anularla emocionalmente. Maite amenazó con revelar más detalles, asegurando que tiene la fuerza para seguir hablando. Además, describió a Kiko como un "tío frío, calculador y nada empático" que ha conseguido apartar a Sofía de cualquier persona que le ofrezca cariño, incluida su madre. Comparó la situación con la de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, sugiriendo que Sofía está siendo manipulada de manera similar. En su discurso, Maite no solo arremetió contra Kiko, a quien tildó de "manipulador, terrorista emocional y chantajista", sino también contra su hija, a quien advirtió sobre el karma que les espera a ambos. Llegó a compararla con Rocío Carrasco, insinuando que Sofía podría enfrentarse a una situación igualmente dura en el futuro.

Comunicado de Sofía Suescun Instagram de Sofía Suescun

Por su parte, ni Sofía Suescun ni Kiko Jiménez se han quedado callados ante estas duras acusaciones de Maite Galdeano. La influencer vasca compartió en redes sociales un comunicado revelando el calvario que ha vivido durante años debido a su madre, describiendo su relación como tóxica y plagada de celos irracionales. Por primera vez, Sofía reconoce públicamente el sufrimiento que ha soportado, explicando que el mes que pasó en Honduras fue un respiro de la "gran pesadilla" que ha estado viviendo en su casa. Por su parte, Kiko Jiménez acudió ese mismo día a "Fiesta" para dar su versión de los hechos. Como diría Freddie Mercury, el show debe continuar y lo hará esta noche en "De Viernes".