Sofía Suescun desmiente que hubiese un veto hacia ella por parte de Mediaset

Sofía Suescun, conocida por su participación en programas como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', ha regresado a la televisión tras una prolongada ausencia. Su reaparición ha generado gran expectación y especulación, particularmente en torno a los rumores de un supuesto veto por parte de Mediaset.

La influencer ha vuelto a la pantalla de Telecincopara participar en 'Supervivientes All Stars', la primera edición del programa que reúne a concursantes famosos que ya han enfrentado la desafiante aventura de supervivencia. Además de confirmar su participación, Sofía viajó a Honduras para visitar a su novio, Kiko Jiménez, quien también está compitiendo en la edición de 2024 de 'Supervivientes'.

En una reciente entrevista con 'FórmulaTV', Suescun abordó los rumores sobre un supuesto veto de Mediaset, que según algunas fuentes, habría sido la razón de su ausencia en la televisión. "No sé de qué veto se hablaba tanto. Yo no he visto ningún veto por ninguna parte nunca, la verdad", afirmó tajantemente, negando cualquier prohibición por parte de la cadena. Cuando se le preguntó sobre la abrupta interrupción de su carrera televisiva, Suescun sugirió que su ausencia fue una decisión personal. "Decidí centrarme en otras facetas y otros temas. A veces hay que descansar para volver por todo lo alto como fue el jueves", explicó, insinuando que necesitaba tiempo para explorar otros intereses y áreas de su vida.

A pesar de sus declaraciones, la razón exacta de su ausencia sigue siendo un tema de debate. Kiko Matamoros, en 'Ni que fuéramos', sugirió que la salida de Suescun de Mediaset podría deberse a "deslealtad empresarial", insinuando que hubo un conflicto relacionado con la representación de influencers y la publicidad pactada.