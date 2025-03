'Supervivientes 2025': Makoke deja caer un trato de favor a Terelu Campos

Los días previos al inicio de 'Supervivientes 2025' nos dejaron una sorpresa inesperada: la llegada de Terelu Campos a Honduras. Eso sí, su participación en el reality no es de pleno derecho ya que no está considerada como una concursante más. Unas privilegios que le permiten decidir si arriesga su físico en las diferentes pruebas o no, por ejemplo.

Como no podía ser de otra manera, este hecho ha generado diferentes discusiones y comentarios entre los concursantes. De hecho, la primera gran bronca de esta edición la vivió la hija de María Teresa Campos con Makoke. Ahora, días más tarde de aquel suceso, ambas vuelven a ser protagonistas. En esta ocasión, durante la emisión del programa 'Tierra de Nadie'.

Incorporación de Montoya y Anita

Este martes ha sido el día escogido por la organización para trasladar a dos de sus últimas incorporaciones, Montoya y Anita, a Playa Furia y Playa Calma con el resto de sus compañeros. Una llegada que cogió por sorpresa al resto de participantes, menos a Terelu Campos. ¿El motivo? Ella ya había estado con ellos durante unos minutos previamente.

Desde el inicio de 'Supervivientes 2025', los rumores sobre el posible trato de favor de Mediaset sobre ella fue una conversación recurrente en los Cayos Cochinos. Ahora, los espectadores han podido comprobar que es cierto gracias a unas declaraciones cuanto menos sorprendentes de algunos de los integrantes de esta nueva edición del reality.

Sale a la luz el gran secreto que Anita ha ocultado a Montoya sobre sus encuentros con Manuel Mediaset

Makoke alimenta la sospecha

"Terelu va y viene", apuntó Maloke cuando vio que Terelu Campos volvía junto al grupo. Más adelante, cuando se produjo la entrada de Montoya con el resto de compañeros y se descubrió que la hija de María Teresa Campos ya le había visto, volvió a lanzar una frase muy esclarecedora: "¡Así que cada vez que ibas y venías, estabas con Montoya! Ibas, estabas con Montoya y volvías...". Además, Almácor también puntualizó: "Y yo que pensaba que te habías a comer por ahí...".

Por tanto, y aunque fue presentada en todo momento como "fantasma del futuro" y no como "concursante oficial" de 'Supervivientes 2025', la audiencia ha podido comprobar en directo que es verdad que está teniendo algún trato de favor durante su estancia en Honduras. Una sospecha que no sorprenderá en exceso a los espectadores pero que ahora parece asegurada.