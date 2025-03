Susi Caramelo desvela en 'El Hormiguero' su forma de convertir a los haters: "Voy a empezar a..."

'El Hormiguero' ha cerrado la última semana de marzo con una visita muy especial. Los cuatro finalistas de 'El Desafío 5', el exitoso concurso de retos, han acudido al plató de Pablo Motos para compartir su experiencia antes de la gran final, que se emitirá el viernes 28 de marzo en horario de prime time. Gotzon Mantuliz, Victoria de Marichalar, Susi Caramelo y Lola Lolita han sido los protagonistas de una temporada llena de momentos memorables, esfuerzo y superación. Ahora, con la final a la vuelta de la esquina, han hablado sobre sus sensaciones, los desafíos más complicados que han enfrentado y cómo se han preparado para la última prueba.

Desde el inicio del programa, Pablo Motos les ha dado la bienvenida con entusiasmo: "Esta noche vamos a tener mucha jarana. Hoy han venido a divertirse a 'El Hormiguero' los cuatro finalistas de 'El Desafío 5'". Los invitados han sido recibidos con aplausos y, tras sentarse en la mesa, han comenzado a compartir sus primeras impresiones. Gotzon Mantuliz, aventurero y modelo, ha confesado: "Qué fuerte es estar aquí", mientras que Susi Caramelo no ha tardado en bromear sobre su compañero: "Fuerte está él", en referencia a su imponente estado físico.

Durante la entrevista, los concursantes han recordado algunos de los momentos más duros de la competición. Lola Lolita, una de las influencers más populares de España, ha admitido que "en las pruebas que hacía en directo no daba una" debido a los nervios. También ha confesado haber sentido una gran ansiedad antes de entrar al plató de 'El Hormiguero': "He estado con arcadas antes de entrar". Susi Caramelo, por su parte, ha hablado sobre las críticas que tanto ella como Lola han recibido en redes sociales: "Nos dicen que no sabemos hacer nada y al parecer somos dos inútiles que nos habéis dado trabajo regalado". La humorista se ha enfrentado a sus detractores con ironía: "Lo que ahora estoy haciendo con esos haters es meterme en sus perfiles y comentar algo malo con gracia. Les devuelvo el hate".

Por otra parte, los concursantes también han adelantado detalles sobre la última prueba de la temporada, en la que competirán por un premio de 30.000 euros y un coche Ford Mustang. Gotzon Mantuliz, que ha destacado por su destreza y resistencia, ha asegurado que la prueba final ha sido la más dura de toda su participación: "Me pasé de frenada a la hora de entrenar y quise hacer muchas cosas. Acabé destruido: brazos sin fuerzas, mareos...". Victoria de Marichalar, por su parte, ha reconocido que su punto débil han sido las pruebas físicas como la de la gran final: "Yo no tengo ni media fuerza en los brazos, pero le puse mucho coraje". Además, ha revelado que su prueba de escapismo, en la que tuvo que superar una gran angustia, se ha vuelto viral a nivel internacional.

El miedo, los nervios y la superación

Lola Lolita ha destacado que su peor momento en el concurso llegó con una prueba de vértigo: "Tenía que pasar de una columna a otra. Para mí fue un infierno". Sin embargo, a pesar del miedo, logró completar el reto con éxito. Susi Caramelo, siempre con su particular sentido del humor, ha confesado que los incentivos económicos ayudaron a vencer sus temores: "Yo siempre he dicho que tengo miedo a todo hasta que me ponen dinero de por medio. Ahí se me va el miedo". El espíritu competitivo también ha estado presente entre los concursantes. Mantuliz ha sido apodado 'don perfecto' por sus compañeras, quienes han reconocido su admiración (y cierta envidia) por su habilidad en cada prueba. "No hay nada que haga mal, hasta toca bien el clarinete", ha bromeado Victoria de Marichalar.

Más allá de la competición, los finalistas también han compartido anécdotas sobre la fiesta de clausura del programa. Susi Caramelo ha relatado con humor cómo perdió su móvil siete veces durante la celebración y terminó pasando cuatro días sin él. Además, ha recordado un viaje a Maldivas con sus compañeros: "Me pillé una borrachera en la playa sola y me quedé dormida. Menos mal que me rescataron porque me pudo llevar la marea. Al final me tuvieron que llevar a la cama de la mosca que llevaba". Otro curioso descubrimiento que han compartido Lola y Victoria ha sido que, al poner la canción "Qué hubiera sido" de Karol G en un barco, aparecieron delfines. "Lo hicimos en Maldivas y funcionó", ha asegurado Lola. Victoria ha confirmado que también lo probó en Marbella y tuvo el mismo resultado.

Además de hablar sobre 'El Desafío', Gotzon Mantuliz ha adelantado detalles sobre su próximo proyecto televisivo: 'Cazador de imágenes', un programa de naturaleza que emitirá laSexta. "Para mí es un sueño. El objetivo de cada episodio es fotografiar a un animal salvaje y publicar esa foto con National Geographic España", ha explicado. Con esta entrevista en 'El Hormiguero', los finalistas de 'El Desafío 5' han dejado claro que han vivido una experiencia inolvidable. Ahora, el público espera con expectación la gran final, mañana a las 22:00 horas en Antena 3, en la que uno de ellos se alzará con la victoria tras meses de esfuerzo y superación.