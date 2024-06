El chef Gordon Ramsay muestra las secuelas tras sufrir un “grave” accidente de bici: “Tengo suerte de estar aquí”

Gordon Ramsay es uno de los chefs más conocidos a nivel internaciona por su participación en programas de televisión. Ha recibido 17 estrellas Michelin a lo largo de su vida y ha logrado cosechar casi 18 millones de seguidores en redes sociales dada su forma de trabajar en concursos como la versión estadounidense de MasterChef.

Él mismo ha sido el encargado de comunicar a través de sus redes sociales el "grave" accidente de bici que acaba de sufrir. "Con el Día del Padre (en varias partes del mundo) mañana, tengo un mensaje muy importante para todos los papás... ¡LLEVA UN CASCO! Esta semana tuve un accidente muy grave mientras iba en mi bicicleta en Connecticut", ha compartido.

"Bien y no me rompí ningún hueso ni sufrí ninguna lesión grave, pero estoy un poco magullada pareciendo una patata morada", ha continuado Ramsay escribiendo junto a un vídeo en el que aparece explicando cómo sufrió el accidente. Pero lo que verdaderamente deja sin palabras es la imagen de su cuerpo totalmente amoratado :"Tengo suerte de estar aquí".

Ramseyha tratado de quitar importancia al asunto pero ha pedido que se extremen los cuidados a la hora de subir en bicicleta. "Estoy agradecido por todos los médicos, enfermeras y personal del 'Lawerence Memorial Hospital' en New London que me cuidaron y me revisaron y también muy agradecido por mi casco que me salvó la vida. Tengan un gran día del padre y cuídense", ha concluido en el escrito.

"Me da igual el trayecto y que cueste dinero. Incluso los niños, en un desplazamiento corto, deberían llevarlo. Ha sido una semana dura, pero no puedo dejar de repetir la importancia de usar el casco", ha insistido.