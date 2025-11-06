Toni Cantó se suma a la moda de las televisiones públicas y ficha por À Punt de la Comunidad Valenciana

À Punt ficha a Toni Cantópara conducir su nuevo programa de debate en la noche de los viernes. El actor y exdiputado será el rostro del formato estrella de la televisión pública valenciana. La radiotelevisión pública valenciana À Punt ha decidido confiar a Toni Cantó la presentación de su nuevo programa de debate de los viernes por la noche, uno de los espacios centrales de su parrilla de entretenimiento y actualidad. Según adelantó Juanma Doménech en Sociedad Valenciana (99.9 Radio), el actor y exdiputado será el encargado de conducir el formato en horario de máxima audiencia, tras varias semanas de conversaciones internas en las que la cadena valoró otros nombres, como el periodista Ramón Palomar o Dani Valero, director de El Español en València.

De confirmarse oficialmente el proyecto, el nuevo espacio supondría el regreso de Cantó a À Punt, cadena en la que ya ha participado como colaborador desde septiembre. El ex portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, que también fue director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, se pondrá al frente de un programa que busca fortalecer la oferta de debate político y social de la televisión autonómica. La dirección de À Punt, encabezada por Francisco Aura, no ha confirmado ni desmentido la noticia, mientras se ultiman los detalles del formato y su fecha de estreno. Este movimiento forma parte de los ajustes en la programación que la cadena está realizando para reforzar su franja nocturna de los viernes.