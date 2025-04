TVE pospone el estreno de 'That's my jam: que el ritmo no pare' a causa del apagón

El apagón masivo que ha sumido en la oscuridad a toda España, también ha afectado a la programación de las diversas cadenas, que ahora se centra en las consecuencias que ha dejado en nuestro país. Así, TVE ha decidido seguir informando minuto a minuto sobre los detalles, trastocando su programación y posponiendo el estreno de 'That's my jam: que el ritmo no pare'.

Al igual que le ha ocurrido a 'Mañaneros' y a 'La familia de la tele', que ha tenido que cancelar su estreno por segunda vez (la primera fue a causa del fallecimiento del papa Francisco), Arturo Valls también deberá esperar para que su programa vea por fin la luz. "Debido a la actualidad informativa, el estreno de 'That's my jam', previsto para esta noche, se pospone", han anunciado en redes sociales esta misma mañana.

Y es que nos enfrentamos a una situación excepcional que así lo requiere, sobre todo porque 24 horas después del gran apagón, España no ha conseguido volver del todo a la normalidad. Justo por eso, desde RTVE han preferido cambiar el estreno de 'That's my jam' por la emisión de la película 'Mañana es hoy'. Una película que lleva a sus protagonistas a viajar de 1990 a 2022 a causa de una tormenta eléctrica.

Así, los espectadores no podrán disfrutar todavía de este show en el que varias celebrities competirán en una noche llena de juegos, música y actuaciones en directo. Un formato muy exitoso a nivel internacional y que fue creado por Jimmy Fallon, en medio de un plató decorado para la ocasión como un club nocturno.