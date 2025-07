Qué fue de los actores que protagonizaron la serie de Superman ‘Smallville’

A pocos días del estreno en cines de la nueva versión de Superman, protagonizada por David Corenswet, muchos nostálgicos echan la vista atrás y recuerdan la icónica serie sobre las aventuras del joven Clark Kent en el ficticio pueblo de Smallville, del que toma su nombre la ficción.

Corría el año 2001 cuando Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack y compañía se colaban en la pequeña pantalla para dar vida a una versión inédita del superhéroe. Hasta entonces, las producciones solo habían abordado de pasada la adolescencia del hombre de acero y 'Smallville' se ganó el aprecio de los telespectadores.

La ficción se prolongó durante diez temporadas, en las que el público siguió atentamente el crecimiento de los personajes a la vez que los actores iban desarollando su carrera profesional.

Tom Welling / Clark Kent

Como el hombre de acero en ciernes, Tom Welling encarnó a Clark Kent durante las diez temporadas, haciendo incluso su debut como director en algunos episodios de la propia serie. Tras el adiós se tomó un tiempo para explorar otros proyectos y hubo que esperar hasta 2013 para volver a verle, esta vez, en la gran pantalla. El actor tuvo un papel en la película de 2013 'Parkland', un drama histórico sobre el asesinato de JFK, y en 'Draft Day' (2014) junto a Kevin Costner.

Su regreso a la televisión dio mucho que hablar tras ser fichado para actuar en la tercera temporada de 'Lucifer', interpretando a Marcus Pierce, un teniente de policía con un secreto milenario. Su personaje fue clave en la trama de esa temporada. Pero su actuación más sonada llegó en 2019 cuando retomó su papel de Clark Kent en el épico crossover 'Crisis on Infinite Earths' de The CW, ofreciendo un breve, pero significativo cameo que conectaba su versión de Superman con el universo actual de DC.

Kristin Kreuk / Lana Lang

Kristin Kreuk fue la encargada de interpretar a la eterna enamorada de Clark, un personaje creado especialmente para la serie. La actriz dejó la ficción en la séptima temporada y en 2012 protagonizó la serie de The CW 'Beauty & the Beast, un reinicio moderno del cuento de hadas donde interpretó a Catherine Chandler, una detective de policía.

Posteriormente, lideró el elenco de la serie legal de CBC y The CW 'Burden of Truth' (2018-2021), donde dio vida a Joanna Hanley, una abogada corporativa que regresa a su pequeña ciudad natal para un caso. Sus trabajos muestran una clara preferencia por los roles protagónicos en dramas televisivos.

Michael Rosenbaum / Lex Luthor

La brillante y compleja interpretación de Michael Rosenbaum como el joven y conflictivo Lex Luthor es una de las más aclamadas de 'Smallville'. El actor dejó la serie en la séptima temporada porque quería dar un nuevo paso en su carrera, tal y como reveló unos años más tarde, añadiendo que no quería seguir afeitándose la cabeza. No obstante, volvió para poner el broche final a la serie.

En el ámbito de la actuación de voz, ha tenido una prolífica carrera, prestando su voz a personajes en numerosas series animadas y videojuegos, incluyendo su icónico papel de The Flash en la 'Liga de la Justicia' animada. En acción real, apareció en la película de comedia 'Hit and Run' (2012) y tuvo un papel recurrente en la serie de TV Land 'Impastor' (2015-2016). Sin embargo, quizás su proyecto más conocido sea su podcast, 'Inside of You with Michael Rosenbaum', donde entrevista a celebridades de Hollywood, a menudo con un enfoque muy personal y revelador.

Allison Mack / Chloe Sullivan

Allison Mack dio vida a la inteligente y leal Chloe Sullivan, la mejor amiga de Clark y una pieza fundamental en la mitología de la ficción, llegando a ser un personaje original de la serie. Lamentablemente, la carrera de Mack después de 'Smallville' tomó un giro oscuro y notorio.

Tras la serie, tuvo algunos roles menores en televisión, incluyendo apariciones en 'Wilfred' y 'The Following'. Sin embargo, su carrera actoral se vio completamente eclipsada por su implicación en el culto NXIVM. En 2018, fue arrestada y posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con chantaje y conspiración de chantaje por su participación en el grupo. En 2021, fue sentenciada a tres años de prisión. Esta situación ha marcado un trágico final para su carrera actoral, desviando la atención por completo de sus trabajos previos.

Erica Durance / Lois Lane

Erica Durance se unió en la cuarta temporada como la intrépida reportera Lois Lane, transformando al personaje en un pilar de la serie y desarrollando una química innegable con Tom Welling. Tras el final de la serie, Durance ha continuado con una exitosa carrera televisiva.

Protagonizó el drama médico canadiense 'Saving Hope' (2012-2017) como la Dra. Alex Reid, una cirujana en coma que explora un mundo alternativo. Posteriormente, asumió un papel recurrente en el universo de DC nuevamente, interpretando a Alura Zor-El, la madre biológica de Supergirl, en la serie de The CW 'Supergirl'. También retomó brevemente su papel de Lois Lane en el mencionado crossover 'Crisis on Infinite Earths' en 2019 deleitando a los fans con su reencuentro con Welling.

Justin Hartley / Oliver Queen - Green Arrow

Justin Hartley se unió a 'Smallville' en la sexta temporada como Oliver Queen, alias Green Arrow, convirtiéndose rápidamente en un personaje favorito de los fans y en una parte integral del equipo de Clark. Después, Hartley consolidó su estatus como una estrella de la televisión.

Tuvo papeles en series como 'Emily Owens, M.D.' y 'Revenge' pero su gran salto a la fama llegó con su papel principal en la exitosa serie de NBC 'This Is Us' (2016-2022). Interpretando a Kevin Pearson, un actor en busca de un propósito, Hartley recibió elogios de la crítica y ganó múltiples premios como parte del elenco. Recientemente, ha protagonizado la serie de acción y misterio 'Tracker', donde interpreta a Colter Shaw, un experto rastreador y que actualmente se encuentra en emisión en laSexta.