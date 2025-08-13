Las últimas palabras de Antony Starr como "Patriota" en 'The Boys': "Hemos creado un monstruo"

Con la quinta y última temporada ya grabada, 'The Boys' espera una fecha oficial para despedirse oficialmente de sus fans, que la han convertido en una de las series más seguidas de Amazon Prime Video. Y mientras pasan los días, uno de los primeros en decir adiós ha sido su director, Eric Kripke, que inmortalizó su último día en el set de rodaje con una instantánea de él mismo en la sala de conferencias de The Seven, en Vought Tower.

A él se ha unido el líder de Los Siete, un Antony Starr que interpreta a Patriota/Homelander y que se ha despedido de su personaje con una emotiva carta publicada en su perfil de Instagram, asegurando que la experiencia de grabar la serie ha sido "el punto culminante" de su carrera.

"Difícil (para mí) de expresar con palabras lo increíble que ha sido este viaje. Cuánta vida y crecimiento han ocurrido. Qué increíble es el equipo. Realmente ha sido el punto culminante de mi carrera", ha comenzado el actor neozelandés.

A pesar de que cuando arrancó el rodaje, "no tenía ni idea de lo que venía", admite que le ha encantado interpretar a este personaje y echará de menos "ir al trabajo, saber lo que estábamos buscando pero nunca saber dónde nos encontraríamos al final del día... solo que nos divertiríamos y sería creativamente gratificante".

"Este complicado personaje permitió el espacio y el rango para descubrir y superar los límites de una manera que nunca esperaba y siempre estaré agradecido por esta experiencia", ha añadido.

Por último, ha dado las gracias a los seguidores de la serie y se ha referido al director: "Hemos creado un monstruo, señor. Y lo extrañaré, y a ti. Hasta que lancemos la última temporada".