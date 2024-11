Vicente Vallés sorprende en 'El Hormiguero' con su curioso accidente: "Ha sido un golpe superficial, pensaba que no iba a poder..."

El segundo lunes de noviembre, 'El Hormiguero' ha recibido a un invitado especial, el periodista Vicente Vallés, presentador de 'Antena 3 Noticias 2' y uno de los referentes del periodismo en España. Durante su charla con Pablo Motos y las icónicas hormigas Trancas y Barrancas, Vallés ha abordado temas de política nacional e internacional, economía y sociedad. Con su característico estilo claro y preciso, Vallés ha ofrecido un análisis profundo sobre asuntos de interés global, desde la situación política en Estados Unidos hasta la guerra en Ucrania, sin dejar de mencionar los desafíos locales como la reciente DANA que golpeó a Valencia hace 13 días.

La bienvenida de Pablo Motos a Vallés ha sido cálida y llena de admiración. "El invitado de esta noche lleva 51 meses con el informativo más visto de la televisión. Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Vicente Vallés”, ha anunciado el presentador antes de que el periodista entrara al plató entre aplausos. "Sí, Pablo, he llegado muy rápido, pero siempre respetando las normas de tráfico. Está todo medido”, ha bromeado Vallés sobre su llegada apresurada, 35 segundos antes del comiendo del programa, arrancando las risas del público y de Pablo Motos.

Elecciones en Estados Unidos y el fenómeno Trump

Uno de los temas destacados de la conversación ha sido el reciente proceso electoral en Estados Unidos, que Vallés ha cubierto por novena vez en su carrera. "Sí es cierto", confirmó Vallés cuando Motos le ha preguntado si los comercios en Washington habían reforzado su seguridad por temor a disturbios. "Esta vez fue en menor medida que en 2020, cuando vimos el asalto al Capitolio y un ambiente extremadamente polarizado".

La victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris también ha centrado el análisis. Según Vallés, Trump sigue siendo un ejemplo de cómo la "antipolítica" conecta con gran parte de la ciudadanía: "Él ha sabido leer el avance de la antipolítica, despreciando incluso a miembros de su propio partido". Vallés ha destacado cómo Trump, a pesar de sus escándalos, ha conseguido ser el portavoz de preocupaciones como la inmigración y la economía, factores clave para su base de votantes. También ha señalado la capacidad del republicano para manejar la narrativa en redes sociales y medios afines, generando un impacto significativo en la política global.

Por otra parte, Pablo Motos ha preguntado sobre la derrota de Kamala Harris en estas elecciones, a lo que Vallés ha respondido: "Quizás sea una mezcla de ambas cosas: la tardanza de Biden en retirarse y el desgaste de Harris como candidata". La pérdida de votos entre los demócratas fue notable, con una caída de 10 millones de votos en comparación con las elecciones de 2020. Respecto al creciente apoyo de los latinos a Trump, Vallés ha explicado que "muchos han adoptado su relato sobre la inmigración irregular y el impacto en el mercado laboral, junto con el discurso económico".

Justicia, Europa y Ucrania

La charla ha girado hacia los problemas judiciales que enfrenta Trump y cómo su posible inmunidad presidencial podría frenar los procesos en su contra. "A partir del 20 de enero, cuando asuma la presidencia, se da por seguro que muchos de estos casos se paralizarán", ha asegurado Vallés. En el plano internacional, Vallés ha hablado de las consecuencias para Europa y España si Trump regresa a la Casa Blanca. "Podría haber un nuevo aumento en los aranceles a las importaciones europeas, lo que afectaría la economía. Además, su postura sobre la guerra en Ucrania es preocupante".

El tono de la entrevista ha ido variando entre análisis serios y momentos de humor. Vallés ha relatado cómo ha sufrido un golpe en la ceja antes de su visita: "Me golpeé con el filo de una puerta mientras iba con prisa. Pensé que sería peor, pero por suerte no fue una herida profunda. Por un momento he pensado que no iba a venir esta noche aquí". Tras esto, la entrevista ha vuelto a España cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre la reciente DANA que afectó Valencia. Vallés ha lamentado el impacto en la comunidad y ha subrayado la importancia de gestionar las responsabilidades de manera clara: "Las catástrofes muestran la talla de todos, no solo de los políticos, sino también de los voluntarios, fuerzas de seguridad y sanitarios". En cuanto al manejo de la crisis, Vallés ha considerado que "los protocolos no siempre funcionan al 100%, y a veces es necesario actuar más allá de ellos".

Redes sociales, bulos y comunicación

La entrevista también ha abarcado el papel de las redes sociales como fuente de información, o desinformación. "Para un sector de la población, las redes son la fuente principal, pero no siempre es información veraz", ha advertido Vallés, quien ha hecho hincapié en la necesidad de contrastar datos y buscar fuentes diversas. Asimismo, el periodista ha abordado cómo los bulos sobre la DANA en Valencia se propagaron rápidamente, subrayando que "las mentiras fabricadas a propósito son peligrosas porque generan caos en la sociedad".

Por otra parte, Vicente Vallés también ha hablado brevemente sobre su próximo libro, sin revelar muchos detalles. "Saldrá el año que viene, todavía no tengo fecha exacta, pero estoy cerca de terminarlo", ha dicho, generando expectativa. Para cerrar la entrevista, Pablo Motos ha conectado con Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, quien ha advirtido sobre una nueva DANA que afectará a España. En un tono distendido, Pablo Motos ha bromeado con la posibilidad de acaparar la programación informativa, arrancando sonrisas: "Me estoy quedado con el tiempo y con los informativos, con toda Antena 3. Tiembla Susanna Griso". Sin embargo, Brasero ha mantenido un mensaje serio al destacar que el fenómeno climático podría traer días complicados, especialmente el miércoles y jueves, y ha instado a tomar precauciones, especialmente en la zona mediterránea: "Llega otra DANA que va a estar hasta finales de semana. El miércoles y el jueves pueden ser día complicados. Nunca es demasiado pronto para estar prevenidos. Debemos estar preparados y precavidos".