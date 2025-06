Víctor de Aldama reiteró que ya habló de Santos Cerdán en el 'Caso Koldo': "Me sorprende que Sánchez haga como que no sabe nada"

El informe de la UCO, en el que se detallan las "mordidas" millonarias entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (quién dimitió en la tarde de ayer), provocó un seísmo dentro del PSOE que terminó con una rueda de prensa de Pedro Sánchez en Ferraz insuficiente, en la que acabó pidiendo perdón y desechó la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas antes de 2027. Todos estos acontecimientos marcaron ayer la hoja de ruta de 'Horizonte', el magacín de actualidad nocturno de Cuatro, liderado por Iker Jiménez, que ayer logró su mejor dato de 2025 con un share medio de un 9.3% y 4.367.000 espectadores únicos. Entre los invitados en el programa de Mediaset, se encontraba Víctor de Aldama, quién recordó en plató que siempre fue sincero y que se ha demostrado "las personas que han estado con él".

Sorprendido con las palabras de Pedro Sánchez

Víctor de Aldama, empresario clave en el caso Koldo, volvió a pronunciarse públicamente tras la dimisión de Santos Cerdán, y lo hizo con contundencia. En el programa Horizonte, afirmó que había denunciado estos hechos “hace meses” y criticó abiertamente la reacción del presidente del Gobierno: “Me sorprenden las declaraciones de Pedro Sánchez, que salga como que no se ha enterado de nada, como si no supiera nada y que haya dicho que pide perdón. Creo que no es correcto”, sentenció. Aldama insistió en que ya había advertido de la existencia de grabaciones comprometedoras: “Dije que había grabaciones, porque sabía que Koldo había grabado a Santos Cerdán, igual que ha grabado a otras personas y tiene información sobre el presidente”. Para el empresario, las advertencias estaban claras desde el inicio, pero no se tomaron en serio hasta que las pruebas comenzaron a hacerse públicas y alcanzaron impacto mediático.

Durante su intervención, Aldama fue aún más directo al referirse al entorno socialista, mostrando una postura muy crítica con el PSOE y el presidente. “El presidente sabe desde el minuto uno que lo que se dijo sobre Santos Cerdán era verdad, porque es el líder de una organización criminal”, afirmó sin rodeos. Sus declaraciones tuvieron un fuerte eco, especialmente tras el informe de la UCO que salpica de lleno a Cerdán. Aldama no se limitó a señalar su implicación personal, sino que aseguró que otros también entregaron dinero al dirigente socialista: “Creo que hoy ha quedado retratado este señor, porque se ha demostrado hoy que estuve con Santos Cerdán y que se le ha entregado dinero, pero no solo yo. Se le ha entregado muchísimo más dinero”. Sus palabras han añadido aún más presión política en un contexto ya marcado por las protestas y la desconfianza pública hacia el líder del ejecutivo.