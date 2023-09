Vuelven los "ángeles" de Victoria's Secret a televisión

Para muchos fue una decepción, pero para otros era justo lo que tenía que pasar. El desfile de lencería anual de la marca de lencería femenina Victoria's Secret fue un clásico durante años, pero en 2019 la firma se dio cuenta de que habían tenido un notables descenso de audiencia y la coyuntura social se pronunciaba en contra del evento así que decidió cancelarlo. Ahora, la marca se plantea un nuevo nombre y nuevo formato para relanzar el desfile televisado.

Fue la modelo Shanina Shaik quien anunció que en 2020 no se celebraría la tradicional pasarela, en activo desde hace 24 años. «Desgraciadamente el desfile de Victoria’s Secret no tendrá lugar este año. Es algo a lo que no estoy acostumbrada, porque todos los años por estas fechas me encuentro entrenando como ángel. Pero estoy segura de que en el futuro algo ocurrirá. Estoy segura de que están trabajando en la marca y en nuevas manera de hacer el desfile, porque es el mejor espectáculo del mundo», aseguró en una entrevista la todavía esperanzada maniquí, que desde el 2011 ha desfilado cinco veces para la firma estadounidense.

pero recordemos que también se trata de un negocio y según "Financial Times", el imperio de la ropa interior maneja unos ingresos de 7 mil millones de dólares y no podía permitirse el lujo de perder la situación de marketing conseguida con tanto esfuerzo. Según las últimas informaciones la marca está reiniciando su desfile de moda televisado anual después de una pausa de cuatro años, con un nuevo concepto, con el objetivo de recuperar su lugar en el espíritu cultural de la época. La producción llega después de una serie de años difíciles para el negocio, con una caída de los ingresos operativos de dos tercios entre 2015 y 2018.

Bajo el nombre de "Victoria's Secret: The Tour '23" , la mayor inversión en marketing de la marca desde 2018, está disponible en Amazon Prime Video en EE. UU., Reino Unido y más de 50 países desde el 26 de septiembre. Ahora se trata de una película documental que sigue a diseñadores y artistas en Bogotá, Lagos, Londres y Tokio mientras crean cuatro colecciones de moda, que luego se presentan en modelos. El resultado final es una variación del desfile de modas de Victoria's Secret original , que presentaba modelos conocidas como “Ángeles” moviéndose por la pasarela con alas descomunales y trajes elaborados inspirados en lencería.

En "The Tour" , las modelos posan en austeros espacios industriales y campos de hierba alta como en un artículo de una revista de moda. Con ello eliminan cualquier resto de lo que fuera antaño y ex ángeles (el término se eliminó en 2021) como Adriana Lima y Candice Swanepoel aparecen en la nueva película. Aparecen junto a mujeres con una gama de tipos de cuerpo ampliada para no herir susceptibilidades. La película está protagonizada por Hadid junto con las nuevas modelos de Victoria's Secret como Adut Akech y Winnie Harlow, además de un colectivo femenino de artistas denominado "VS 20".

"Cuando este equipo directivo asumió el control, definimos el desafío como un reposicionamiento completo de la marca", dijo el director ejecutivo de Victoria's Secret, Martin Waters, en una llamada con analistas en agosto. "Veo [ The Tour ] como la reinvención y reimaginación de lo que probablemente fue el dispositivo de marketing minorista más importante de la última década en el Victoria's Secret Fashion Show ".