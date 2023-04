William Levy rompe corazones ¿y audímetros? en 'El Hormiguero'

El actor cubano William Levy regresó en la noche del lunes 17 a 'El Hormiguero' para presentar la serie 'Montecristo', que se estrena el próximo 26 de abril en Movistar+. Pablo Motos lo recibió con un cariñoso "¿Cómo estás, broder?" y él acogió con cariño el furor del público, desatado por ser bien parecido.

La ficción por entregas se trata de una adaptación al siglo XXI de la novela clásica 'El conde de Montecristo' de Alejandro Dumas. Escritor del que, casualmente, se presentó otra adaptación de una obra suya, 'Los tres mosqueteros', la pasada semana en el mismo programa.

Al hilo del argumento de la novela de Dumas, presentador e invitado hablaron de la venganza: "Es algo que se aplaca con los años", afirmó Levy. Y de ahí fueron al asunto de los años: El protagonista de 'Café con aroma de mujer', la popular serie de Netflix, se reía porque Pablo Motos le dijo que "A ti no se te nota la edad porque eres muy guapo, cabrón": "¡Eres el Brad Pitt latino!".

Sexo y fans

Sin solución de continuidad pasaron a hablar de sexo: "En la serie hay muchas escenas de sexo: ¿puedes asegurar que el culo que sale es tuyo?", le soltó a bocajarro el conductor valenciano. El actor confesó que ahora, "Antes de las escenas de sexo, hablamos qué vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar para que no haya malentendidos".

Respecto al fenómeno fan, Motos le inquirió a Levy sobre cómo gestionaba este asunto. "No le tengo miedo; lo llevo bien", aseguró el protagonista de 'Montecristo'. Pidió, a continuación, a sus 'gruppies' que "por favor, no me den comida: puede dar problemas".

Con Trancas y Barrancas jugaron a adivinar apriorismos tirando de prejuicios. Aquí confesó Levy que alguna fan, al hacerse una foto, le ha tocado el culo pero él no le ha dicho nada; que le dan pereza las redes sociales; que come un poco lo que le da la gana; que usa toalla en vez de albornoz; que es despistado con su agenda y que cocina "bastante bien".

En la sección de Marron, "Dispuestos a reventar los audímetros" en palabras de Pablo Motos, probaron a mezclar cachorros de diferentes especies animales: perritos y gatitos. No sabemos qué dice la 'Ley de Bienestar Animal' de llevar animalitos a un plató de televisión.