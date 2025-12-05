RTVE tira la casa por la ventana: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus conducirán el Benidorm Fest 2026

En pleno terremoto por la salida de España de 'Eurovisión 2026', RTVE ha decidido mirar hacia Benidorm y reforzar su gran marca musical. La corporación ha anunciado que Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los presentadores del 'Benidorm Fest 2026', configurando un cuarteto de lujo que se pondrá al frente de la quinta edición del certamen. RTVE define de nuevo el evento como "el gran festival de la música en España", y avanzará más detalles en una rueda de prensa prevista para el 8 de enero.

El fichaje de este equipo supone toda una declaración de intenciones. Jesús Vázquez da el salto a RTVE tras más de tres décadas asociado a Mediaset, donde ha presentado algunos de los formatos de entretenimiento más importantes de la televisión en abierto. Javier Ambrossi, creador y cineasta, se estrenará como maestro de ceremonias del festival en La 1 después de haber presentado la gala de los Goya 2024, ser profesor en 'Operación Triunfo' y jurado de 'Drag Race España'. Inés Hernand, rostro ya inseparable del Benidorm, repite tras haber estado en todas las ediciones anteriores, mientras que Lalachus consolida su salto de comentarista y rostro digital a presentadora principal de las galas y espacios relacionados con el certamen.

Todo esto llega apenas un día después de la histórica decisión de RTVE de retirar a España de 'Eurovisión 2026' y de no emitir el festival, en desacuerdo con la decisión de la UER de mantener a Israel en el concurso pese a las quejas por la situación en Gaza y por el supuesto incumplimiento de las normas del certamen. La corporación rompe así con más de seis décadas de participación ininterrumpida, en una decisión calificada desde dentro como "valiente" y "coherente" con la postura defendida en los últimos meses.

La gran pregunta que se abría entonces era qué ocurría con el 'Benidorm Fest', nacido precisamente como preselección española para Eurovisión. RTVE ha sido tajante: el festival no sólo se mantiene, sino que se refuerza. El presidente del ente, José Pablo López, ha insistido en que el compromiso con el certamen "sigue intacto" y que la idea es que 'Benidorm Fest 2026' sea "sencillamente espectacular", redoblando esfuerzos para consolidarlo como marca propia e independiente del eurofestival.

En la práctica, la retirada de España de Eurovisión implica un cambio determinante para el certamen: el ganador del 'Benidorm Fest 2026' ya no obtendrá el billete al festival europeo, pero sí recibirá un premio económico histórico de 150.000 euros —100.000 destinados a los intérpretes y 50.000 para los autores—, además de que los derechos editoriales del tema ganador pasarán íntegramente a su autoría. Con esta decisión, RTVE busca compensar la pérdida del escaparate internacional con un incentivo potente para artistas y compositores, reforzando así el valor del Benidorm Fest como plataforma musical de referencia en España. En cuanto al calendario, 'Benidorm Fest 2026' se celebrará este año íntegramente en febrero, con dos semifinales los días 10 y 12 y una gran final el 14, todas en el Palau d'Esports L’Illa de Benidorm. El cartel lo forman 18 artistas, ya anunciados por RTVE, y sus canciones se podrán escuchar al completo a partir del 18 de diciembre, fecha marcada en rojo por los eurofans, aunque esta vez sin conexión directa con el festival europeo.