Apple TV+ renueva 'Platónico' por una tercera temporada tras el éxito crítico de su segunda entrega

Apple TV+ ha anunciado oficialmente la renovación por una tercera temporada de 'Platónico', la comedia protagonizada y producida por Seth Rogen y Rose Byrne, que continúa consolidándose como una de las series más destacadas de la plataforma. La noticia llega tras el excelente recibimiento de su segunda temporada, que debutó con un 100% Certified Fresh en Rotten Tomatoes y críticas que destacan la química del dúo protagonista, descrito como "la pareja perfecta" y dueño de "una comedia física sensacional". Cocreada por Nicholas Stoller y Francesca Delbanco, la ficción ha sido señalada por medios especializados como "una de las mejores comedias de media hora de la televisión", avalando su creciente popularidad y su impacto dentro del catálogo de Apple TV+. Los cocreadores celebraron la renovación afirmando: "No podríamos estar más emocionados de volver al mundo de 'Platónico' con nuestros increíbles colaboradores, Rose y Seth, y con Sony y Apple". Desde la plataforma, Matt Cherniss, responsable de programación, subrayó que la serie demuestra que "no hay dúo mejor para retratar las crisis de la mediana edad con humor", y destacó la capacidad del equipo creativo para elevar la serie en cada temporada.

Apple TV+ renueva 'Platónico' por una tercera temporada tras su éxito crítico en Rotten Tomatoes

'Platónico' narra la historia de dos antiguos mejores amigos que, ya cercanos a la mediana edad, retoman su relación estrictamente amistosa, provocando situaciones caóticas que alteran sus vidas. La segunda temporada exploró nuevos desafíos relacionados con el trabajo, bodas y relaciones personales, manteniendo el tono hilarante que ha conquistado a la audiencia. El reparto incluyó también a Luke Macfarlane, Carla Gallo y cameos de Aidy Bryant, Kyle Mooney, Beck Bennett y Milo Manheim. La serie es una producción de Sony Pictures Television, con Stoller, Delbanco, Byrne, Rogen y sus socios de Point Grey Pictures como productores ejecutivos. Además del éxito de 'Platónico', Seth Rogen vive un gran momento profesional con la comedia 'The Studio', que ha cosechado 23 nominaciones a los Premios Emmy, mientras que Rose Byrne continúa triunfando con la serie 'Physical'. Las dos primeras temporadas de “Platónico” ya están disponibles en Apple TV+ a nivel mundial.