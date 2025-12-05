Netflix anuncia la compra de Warner Bros. por 82.700 millones de dólares

Netflix ha anunciado la adquisición de Warner Bros. por un valor empresarial de 82.700 millones de dólares, una operación histórica que transformará el panorama del entretenimiento global. El acuerdo, firmado entre Netflix, Inc. y Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), contempla la compra del estudio junto a HBO, HBO Max y sus divisiones de cine y televisión, consolidando una de las mayores fusiones del sector en décadas. El cierre está previsto una vez se complete la separación de Discovery Global, estimada para el tercer trimestre de 2026. La transacción, realizada mediante una combinación de efectivo y acciones, valorará cada acción de WBD en 27,75 dólares, con un componente sujeto a collar. En total, la adquisición supone un valor patrimonial aproximado de 72.000 millones de dólares. Cada accionista de WBD recibirá 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix por cada título. La compra llega un año después de que WBD anunciara la escisión de sus unidades de Streaming & Studios y Redes Globales, dando lugar a dos empresas cotizadas independientes. Discovery Global (que incluirá marcas como CNN, TNT Sports, Discovery, así como productos digitales como Discovery+)quedará fuera de la operación.

Un gigante del entretenimiento: Netflix suma HBO, Warner Bros. y franquicias icónicas

Con esta adquisición, Netflix incorporará al completo el catálogo y las capacidades de producción de Warner Bros., reforzando su estrategia de expansión global. Entre las marcas y franquicias que formarán parte del nuevo conglomerado destacan Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz, el Universo DC, The Big Bang Theory, Casablanca y Harry Potter. Este patrimonio creativo se integrará con el catálogo de grandes éxitos de Netflix, como Stranger Things, La Casa de Papel, Bridgerton, Wednesday, Adolescencia y El juego del calamar, creando una oferta sin precedentes en el sector del streaming.

Netflix: “Podremos entretener mejor al mundo”

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, aseguró que el objetivo sigue siendo claro: “nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”. Destacó que unir el legado de Warner Bros. con la innovación del gigante del streaming permitirá “ofrecer al público más de lo que ama y definir el próximo siglo de la narrativa”. Greg Peters, también codirector ejecutivo, afirmó que la compra acelerará el negocio en las próximas décadas, subrayando que Warner Bros. aporta “ejecutivos creativos excepcionales y capacidades de producción inigualables”. Peters prevé un ahorro anual de costes de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en el tercer año, además de un impacto positivo en las ganancias por acción a partir del segundo año tras el cierre. David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD, calificó la operación como la unión de “dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo”. Aseguró que el acuerdo garantiza que las historias de Warner Bros. seguirán llegando a generaciones futuras con mayor alcance que nunca.

Netflix defiende la compra de Warner Bros. Discovery confirmado un paquete con HBO MAX a un menor precio Collage de elaboración propia

Cómo cambiará la industria del entretenimiento

La integración de ambas compañías permitirá:

Más opciones para los consumidores : el catálogo de HBO, HBO Max y Warner Bros. se sumará al de Netflix, ampliando la oferta premium.

Mayor capacidad de producción : Netflix expandirá significativamente su infraestructura en Estados Unidos y aumentará la inversión en contenido original.

Más oportunidades para la comunidad creativa : talentos de todo el mundo podrán trabajar con propiedades intelectuales históricas y alcanzar audiencias globales.

Incremento del valor para los accionistas: Netflix prevé atraer a más suscriptores, aumentar ingresos y mejorar la rentabilidad operativa.

Cómo cambiará la industria del entretenimiento

La operación deberá superar varias fases antes de hacerse efectiva:

Aprobación regulatoria en múltiples mercados

Voto favorable de los accionistas de WBD

Finalización de la separación de Discovery Global

Cumplimiento de condiciones habituales de cierre

Si se cumplen los plazos previstos, la adquisición podría completarse entre 12 y 18 meses. Netflix cuenta con Moelis & Company LLC como asesor financiero y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal. WBD, por su parte, está asesorada por Allen & Company, JP Morgan y Evercore.