La tercera temporada de 'One Piece' incorpora a un nuevo actor que sería clave

La organización de Baroque Works parece que seguirá siendo una espina clavada para la tripulación capitaneada por Luffy. Esto se debe a que la tercera temporada de One Piece ha confirmado a una figura clave de la misma. Lo cierto es que la serie de acción real ya presentó a Baroque Works, un grupo secreto que opera en el Grand Line e intenta hacerse con el control de la zona principal donde se desarrolla la historia.

A cinco meses del estreno de la segunda temporada, Netflix ha anunciado en las redes sociales oficiales que Cole Escola se une al reparto de la próxima temporada como un miembro importante del grupo. El actor interpretará a Bon Clay, mejor conocido como Mr. 2 o Bentham. El personaje de Bon Clay tiene la habilidad de transformarse en una copia exacta de cualquier persona a la que haya tocado con su mano derecha.

Netflix confirma a Cole Escola como Bon Clay

Su representación será reinventada, así que habrá diferencias por cómo se quedó representado en el manga original y en la adaptación de anime. Por supuesto, Cole Escola es solo el último en unirse a otros muchos actores que se incorporan al reparto de One Piece. Entre los más destacados se encuentran David Dastmalchian como Mr. 3, Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek, Lera Abova como Miss All Sunday y Joe Manganiello como Crocodile.

En el manga y el anime, Bentham aparece por primera vez durante el arco de Little Garden, donde inicialmente aparece como aliado de los Piratas de Sombrero de Paja. Sin embargo, pronto queda claro que tiene sus propios objetivos por su asociación con Baroque Works.

Su desarrollo como personaje resulta más interesante que el de los demás miembros, extendiéndose a lo largo de la saga de Arabasta. Dado que la segunda temporada de One Piece aún tardará meses en llegar, pasará bastante tiempo antes de que la versión de Bentham aparezca en la adaptación de Netflix.

Lo que está claro es que esta reinterpretación del personaje abre la puerta a nuevas posibilidades narrativas, manteniendo a la vez ciertos elementos que lo caracterizan en el material original. Asimismo, Cole Escola es un actor experimentado en este tipo de papeles, lo que lo convierte en una excelente opción para dar vida a Bon Clay. La segunda temporada de One Piece se estrenará el próximo 10 de marzo de 2026.