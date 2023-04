Muere la actriz surcoreana Jung Chae-yul, protagonista de "Detective Zombie" (Netflix), a los 26 años

La sociedad surcoreana se ha visto devastada por la noticia. La actriz y modelo Jung Chae-yul, famosa por su papel en la serie de Netflix "Detective Zombie" fue encontrada muerta en su casa a la edad de 26 años. Los detalles de su fallecimiento aún no se han dado a conocer, pero su agencia de representación ha confirmado el deceso.

Jung ganó notoriedad por su papel en "Zombie Detective", que se transformó en una ficción de culto gracias a su estreno en Netflix , así como "I Have Not Done My Best" y la película de 2018 "Deep". La actriz estaba preparándose para un papel en la esperadísima serie de K-drama "Wedding Impossible", que ha detenido la producción. Tras el anuncio de su muerte, cientos de fans han querido escribirle en su último post de Instagram para expresar su dolor.

Ha sido la agencia de Jung, Management S, la que anunció la noticia devastadora: 'Tenemos que dar noticias muy desgarradoras y desafortunadas. La actriz Chae-yul nos dejó el 11 de abril”, informó una traducción de MK News de Corea. “De acuerdo con los deseos de la familia afligida, que está más afligida que nadie, el funeral se llevará a cabo en silencio y en privado. Le pedimos encarecidamente que se abstenga de difundir rumores e informes especulativos al respecto", aclaró la agencia.

Las dedicatorias más sentidas van desde "descansa en paz alma hermosa", "te deseo todo lo mejor allí y solo buenos recuerdos. Estoy muy triste. No sé cómo sentirme hasta 'descansa en paz hermoso ángel. Te mereces más amor del que este mundo puede dar. El CEO de la agencia de Jung expresó su pesar entre lágrimas en una entrevista con OSEN donde dijo sentirse orgulloso de la joven estrella por haber dado un salto como actriz: 'Nuestra Chae Yul era muy trabajadora. Era una amiga genial y de corazón profundo. En mi opinión, es difícil describir con palabras lo increíble que era como actriz".