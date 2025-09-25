Jessica Chastain discrepa con Apple por el aplazamiento de 'The Savant' tras el asesinato de Charlie Kirk

Jessica Chastain se ha pronunciado públicamente contra la decisión de Apple TV+ de posponer el estreno de 'The Savant', la serie que protagoniza para la plataforma y que debía estrenarse el 26 de septiembre. El martes, Apple anunció que, tras "una cuidadosa consideración", había decidido retrasar la llegada de la ficción, cuyos subtextos políticos podrían resultar sensibles tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk a comienzos de mes.

En la serie, Chastain interpreta a una investigadora secreta apodada “The Savant”, que se infiltra en grupos de odio en internet para desmantelarlos desde dentro. Una trama que, en el contexto actual, la compañía habría considerado inoportuna.

A través de Instagram, la actriz compartió un extenso mensaje en el que mostró respeto hacia Apple, pero dejó clara su discrepancia: "Quiero decir cuánto valoro mi asociación con Apple. Han sido colaboradores increíbles y respeto profundamente a su equipo. Dicho esto, quería comunicaros que no estamos alineados en la decisión de pausar el estreno de 'The Savant'."

Chastain recordó que en los últimos años Estados Unidos ha vivido numerosos episodios de violencia política, desde el intento de secuestro de la gobernadora Gretchen Whitmer hasta el ataque al Capitolio del 6 de enero, pasando por los atentados contra líderes demócratas y republicanos, el asalto al marido de Nancy Pelosi o los más de 300 tiroteos escolares registrados en el país.

"Estos incidentes ilustran una mentalidad más amplia que atraviesa el espectro político y que debe ser confrontada. Nunca he rehuido los temas difíciles, y aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, desgraciadamente lo es", escribió la intérprete. "The Savant trata de los héroes que trabajan cada día para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía me parece más urgente que nunca".

Aunque respeta la decisión de Apple, Chastain se mostró confiada en que el público podrá ver la serie pronto: "Mientras tanto, deseo seguridad y fuerza para todos, y os informaré si y cuándo 'The Savant' sea estrenada". Por ahora, Apple TV+ solo ha confirmado que la producción se lanzará "en una fecha posterior", sin detallar cuándo.