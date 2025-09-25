Movistar Plus+ se abona al deporte más respetuoso firmando un acuerdo histórico hasta el año 2028

El 8 de julio de 2015, Canal Plus dio un paso al lado en nuestro país para dar lugar a Movistar Plus+, que continuó con honores el legado de la cadena de pago francesa, que llegó a España a mediados de 1990. En el décimo aniversario de la plataforma, Movistar Plus+ nos sigue deleitando con grandes obras audiovisuales de todos los rincones del planeta, además de reinventarse, gracias a su nuevo servicio de streaming, que incluye películas, series, canales de televisión y lo mejor del deporte. En este último aspecto, Movistar Plus+ acaba de llegar a un histórico acuerdo con la Federación Española de Rugby para llevar al sofá de tu casa los mejores partidos de cada competición.

Movistar Plus+ ha reforzado su apuesta deportiva con un acuerdo histórico firmado con la Real Federación Española de Rugby (FER), anunciado el 23 de septiembre de 2025. Gracias a este convenio, los aficionados podrán disfrutar del mejor rugby nacional, tanto masculino como femenino, hasta la temporada 2027/2028. Esto supone tres años de retransmisiones que marcarán un antes y un después en la visibilidad de este deporte en España, con la emisión del partido más destacado de cada jornada en las principales competiciones. La Liga División de Honor, con los equipos masculinos, tendrá un encuentro semanal televisado, además de tres partidos clave de playoff: cuartos, semifinal y final. En el caso de la Liga Iberdrola femenina, Movistar ofrecerá un partido por jornada regular y las fases decisivas de semifinal y final, mostrando el talento emergente de sus jugadoras. A ello se suma la Copa del Rey, que incluirá la retransmisión de una semifinal y la gran final del torneo. Tras ampliar su catálogo con competiciones de fútbol como la Primera Federación, la plataforma completa así su propuesta deportiva con un contenido diverso y de calidad, con el objetivo de acercar el rugby a nuevos públicos y consolidar su crecimiento.

Competiciones y partidos que emitirá Movistar Plus+: