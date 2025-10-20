Cambio de última hora en RTVE deja a los seguidores de "La Promesa" y "Valle Salvaje" sin episodio

RTVE lo ha vuelto a hacer. "La Promesa" y "Valle Salvaje" desaparecen de la parrilla este viernes 24 de octubre por decisión de la cadena pública, que ha optado por sustituir sus capítulos diarios con motivo de la retransmisión de la gala de los Premios Princesa de Asturias. El evento, que comenzará a las 18:30 desde el Teatro Campoamor de Oviedo, absorbe el horario habitual de las ficciones más vistas de La 1, dejando a los espectadores con un nuevo vacío en sus tardes.

Aunque podría parecer una decisión puntual, lo cierto es que este tipo de recortes se han convertido en una rutina molesta para los seguidores de ambas series, que han tenido que lidiar con un sinfín de cambios en los últimos meses. Lo más llamativo es que este año ni siquiera se ha optado por adelantar o acortar la emisión, como sí ocurrió en ocasiones anteriores. Esta vez, directamente se han borrado de la programación sin contemplaciones.

RTVE, tras prometer que los horarios se respetarían tras los ajustes por "La familia de la tele", no ha podido evitar los cambios, recortes y cancelaciones temporales, mientras en Antena 3 "Sueños de Libertad" goza de horarios estables y predecibles.

Durante el verano, los intentos de potenciar "Valle Salvaje", que ha crecido en audiencia y popularidad incluso en plataformas como Netflix, llevaron a RTVE a emitir dos episodios diarios, desplazando a su compañera de franja. Pero ese impulso se ha vuelto intermitente: cada evento deportivo o gala institucional parece tener más peso que las ficciones que sostienen la audiencia diaria de la cadena.

Este último cambio, sin relación con el deporte sino con la presencia de la princesa Leonor en los Premios, vuelve a encender el debate sobre el papel secundario que RTVE parece dar a sus series más exitosas. Las quejas se acumulan entre los fans, que ya no saben si podrán seguir sus tramas favoritas sin interrupciones. "La Promesa" y "Valle Salvaje" no son solo entretenimiento: son las joyas de la parrilla de La 1, y muchos sienten que se las está maltratando.