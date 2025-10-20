Semana clave en "La Promesa": ¿Hasta dónde llegarán las mentiras de Enora y los planes de Leocadia con Ángela?

La semana del 20 al 23 de octubre en "La Promesa" promete emociones intensas y un giro tan surrealista como desesperado en la serie estrella de RTVE: Curro propone a Ángela casarse con Beltrán para evitar que su madre acabe unida a Lorenzo. La idea, que parece sacada de un culebrón, no es suya, sino de Leocadia, que sigue moviendo los hilos en la sombra. Lo que empieza como un plan frío y estratégico acabará sacudiendo a toda la familia Luján.

Ángela no tarda en rechazar la propuesta de Curro, sospechando con razón que hay alguien más detrás. La revelación de que su propia madre está manejando su destino amoroso desata una oleada de reproches y tensiones familiares. Pero Leocadia no se rinde tan fácilmente: toma la iniciativa y habla directamente con Beltrán. El recién llegado, sorprendido, queda atrapado en una trama que ni imaginaba al pisar el palacio.

Mientras en la zona noble se cuecen decisiones imposibles, la vida en el servicio tampoco da tregua. Petra, tras sobrevivir al tétanos, intenta reincorporarse, aunque el recibimiento está lejos de ser cálido. Samuel le lanza una advertencia: su recuperación física no borra lo que ha pasado entre ellos. Al mismo tiempo, Enora queda en evidencia tras fingir una lesión y su huida repentina siembra más preguntas que respuestas.

En medio del caos, las cartas se convierten en un nuevo centro de intrigas. La misiva de Catalina desaparece misteriosamente y luego reaparece, dejando a Adriano descolocado. La señora de Figueroa y Cristóbal dudan de su autenticidad, lo que añade más tensión a un ambiente ya caldeado. Mientras tanto, Vera y Lope protagonizan un acercamiento romántico que aporta algo de luz entre tanta sombra.

La tensión emocional no da tregua a nadie. Curro se rompe por dentro al tener que sacrificar su voluntad por una estrategia que detesta, mientras María Fernández, acorralada por los rumores y su propio cuerpo, termina confesando un secreto que puede cambiarlo todo. La conversación con Samuel es solo el principio de una verdad que amenaza con extenderse por todo el servicio.

Y cuando todo parece estar a punto de estallar, llega el jueves con una nueva sorpresa: Ángela y Beltrán discuten sobre un caso legal, y la joven se derrumba ante la presión que todos ejercen sobre ella. Para cerrar la semana, el viernes no habrá emisión: los Premios Princesa de Asturias tomarán el relevo. Pero en "La Promesa", nada quedará en pausa… porque la bomba ya está activada.