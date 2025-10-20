DAZN anunció hace un mes que la NBA aterriza en su servicio de streaming, entrando dentro de la parrilla de contenidos, como ya ocurriera hace unas semanas con el baloncesto español. DAZN emitirá una selección de encuentros de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales hasta 2027, con comentarios en español. La plataforma de streaming ha hecho público los narradores y comentaristas de esta nueva etapa de la mejor liga del mundo de baloncesto en nuestro país, oficializando por parte de DAZN que Antoni Daimiel no formará parte de su plantilla, diciendo así adiós a más de dos décadas narrando NBA en nuestro país. Con respecto Guille Giménez, su participación en DAZN estaba ya descartada debido a su actual vinculación contractual con Movistar Plus+, antiguo hogar de la NBA en España.

La plataforma ha configurado para esta primera temporada de la NBA en DAZN un grupo de narradores estará integrado por Fran Guillén, David Pérez Pacios, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez. Por el lado de los comentaristas encontramos a Gonzalo Vázquez, Juanma Rubio, Javier Machicado, Víctor Arrufat, Atiga Suleiman y Sergi Concha.

DAZN revoluciona el mercado del streaming deportivo en España con ofertas en fútbol, baloncesto y F1

DAZN ha lanzado una ambiciosa campaña anual de descuentos en sus tres planes más populares: Fútbol, Motor y Premium, con el objetivo de fidelizar a los aficionados y reforzar su liderazgo en el streaming deportivo en España. El plan Fútbol reduce su precio de 19,99 € a 9,99 € al mes e incluye cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports, toda la LaLiga Hypermotion, así como encuentros de la Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga F y la NFL, además de contenidos de Eurosport y Red Bull TV. El plan Motor, también rebajado a 9,99 € mensuales, ofrece la cobertura completa de Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, WSBK, DTM y otros campeonatos internacionales, junto a análisis, documentales y programas especiales dedicados al automovilismo. La mayor rebaja llega con el plan Premium, que pasa de 31,99 € a 19,99 € al mes, e integra todo el contenido de los dos anteriores, sumando competiciones como la NBA, la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa. Estas ofertas, válidas con permanencia anual, reflejan la apuesta de DAZN por ofrecer más deporte, mejor precio y una experiencia unificada para los verdaderos apasionados del deporte.

Estos son los rebajados precios de los nuevos planes de DAZN