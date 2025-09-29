El creador de 'Lupin' cambia ladrones por asesinos y regresa a Netflix con 'The Case'

Tras llevar a 'Lupin' al estrellato de Netflix, donde se ha consolidado como una de las producciones no inglesas más exitosas en la historia de la plataforma, George Kay volverá a probar suerte cambiando al ladrón más famoso de París por un asesino que vaga suelto por las frías calles de Estocolmo en la serie de cinco episodios titulada 'The Case'.

Tal y como ha anunciado la empresa estadounidense, la ficción se estrenará en 2026 después de haber finalizado recientemente su producción en Suecia. El actor noruego Jakob Oftebro y el sueco Peter Andersson serán los encargados de encarnar a los protagonistas, el investigador principal Thomas y el exdetective Alfred, el padre distanciado de Thomas, respectivamente.

El reparto de la ficción, producida por B-Reel Films y Observatory Pictures en asociación con New Pictures, lo completan los actores Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling y Anna Maria Käll.

Para su creador, 'The Case' es "en parte una historia de amor entre padre e hijo, en parte un thriller criminal. Una serie que trae oscuridad… incluso al interminable verano de Estocolmo", mientras que los productores Johannes Åhlund y Ulf Synnerholm aseguran que este thriller policial "atrapará al público de principio a fin".

Trama de 'The Case'

Mientras el verano interminable se apodera de Estocolmo, se instala una oscuridad diferente. El pulcro y prestigioso investigador principal, Thomas Berg, tiene entre manos a un asesino en serie. Con el brutal asesino apuntando a sus colegas policías, Thomas hace una apuesta desesperada y recurre a un exdetective misántropo, antes respetado pero ahora caído en desgracia, en busca de ayuda: su distanciado padre, Alfred.

Si quieren tener alguna posibilidad de proteger a sus compañeros policías, deben dejar de lado sus diferencias y encontrar la manera de colaborar. Solo así atraparán a uno de los peores asesinos de la historia de Suecia.