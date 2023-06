Cristina Medina ("LQSA") habla de su cáncer de mama en "Socialité"

La actriz Cristina Medina ya se prodigaba por algún plató de televisión a finales de 2022, lo que evidenciaba la buena evolución de su enfermedad. Ahora ha hablado para el programa de Telecinco,"Socialité" sobre su estado de salud tras superar el cáncer de mama que anunció en septiembre de 2021.

La archifamosa Nines de "La que se avecina" ha reconocido a las cámaras de Mediaset que ahora le falta la recuperación psicológica: “A día de hoy, me encuentro muy bien orgánicamente hablando. No me duele casi nada. Psicológicamente hablando, también, pero hay algunos puntos que no me dejan estar con los ojos más abiertos”. Explicó que "en general" se considera una persona "muy positiva, proactiva, ante un problema no me quedo estática. Actúo”. Pero compartía con los espectadores de Telecinco que nota que “el bache aún no ha acabado”. Y precisó que “todavía no está tan lejos como para considerarlo bache, todavía estoy en el final del bache”.

La actriz, que habló desde el Parque de Atracciones de Madrid, matizó que la enfermedad tiene la particularidad de que "se queda contigo en muchos sentidos, orgánicos y psicológicos”, pero en ningún momento quiso ser catastrofista y abogaba por un mensaje de optimismo: “Es muy difícil olvidarlo, ¿no ves que te lo recuerdan? Pero otra cosa es que en vez de asimilarlo como algo traumático y doloroso, digas, 'Venga'”.

Ya en su paso por "Pasapalabra" en 2022, y ante la pregunta de Roberto Leal, la actriz aseguró encontrarse mejor, sin sentir dolores y con mejor ánimo: «Con mi energía para adelante». Tanto el presentador como el resto de invitados felicitaron a Cristina Medina por su ejemplo de superación. Aquel día, el concursante del programa quiso dedicarle unas bonitas palabras: «Cristina, me alegro muchísimo de que estés bien. y de que lo hayas superado. Quiero acordarme de toda esa gente que está pasando por este malísimo trago. Conozco a gente que está pasando por algo parecido y, nada, para muchos, sobre todo los que están en hospitales, lo que decimos siempre, que Pasapalabra es un entretenimiento que hace que dejes de pensar un poco en eso, que es muy importante».